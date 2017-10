U.23 Việt Nam thoải mái với... máy tập

(TNO) Sáng 29.5, đội tuyển U.23 Việt Nam (VN) đã có buổi tập đầu tiên tại phòng tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia.

Các tuyển thủ U.23 VN khá thoải mái với những bài tập máy quen thuộc

Rất may mắn là các cầu thủ không bị hành hạ bởi cái nóng hầm hập vì khác với mấy ngày trước, thời tiết Hà Nội hôm nay trở nên mát dịu.



Nhưng không khí buổi tập vẫn khá... căng với những bài kiểm tra sức bền, sức mạnh dưới sự giám sát chặt chẽ của HLV trưởng cùng các cộng sự. Cả những gương mặt cũ đã từng tham dự Cúp Bình Dương năm 2012 và những tân binh đều cố gắng tối đa và tập trung cao độ, khiến ông Hoàng Văn Phúc hài lòng.



Sau gần 2 tiếng “làm bạn” với các loại máy móc, dụng cụ tập luyện đa năng, đội U.23 chạy thả lỏng ngoài sân cỏ.



Hoàng Thịnh đi khám tại bệnh viện Thể thao VN

HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Tôi rất tiếc khi một trụ cột của đội là Hoàng Thịnh không thể tập sáng nay vì phải đi khám tại bệnh viện Thể thao VN.Tuy chưa có kết luận chính thức về chấn thương dây chằng đầu gối của Thịnh nhưng gần như chắc chắn, Thịnh sẽ không có mặt ở hai trận đấu sắp tới của U.23. Tôi sẽ không gọi bổ sung mà giữ nguyên 25 cầu thủ cho đợt tập trung này.Tôi rất mong đợi sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ. Trong đó, những cầu thủ mới tinh như thủ môn Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Đình Hoàng hay Phi Sơn”.

Theo đánh giá của ông Phúc: “Trần Phi Sơn - cầu thủ trẻ sinh năm 1992, đã từng thi đấu rất ấn tượng ở giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2012 với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sơn cũng đã được CLB của Úc Sydney FC mời sang thi đấu sau giải U.21. Khéo léo, thông minh, có tốc độ và tỏ ra khá tinh khôn khi chạy chỗ, chuyền bóng…, Sơn có tương lai rất sáng và hoàn toàn xứng đáng khi được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012”.

Tuy mới 20 tuổi hậu vệ Mạnh Hùng và Đình Hoàng của SLNA đều sở hữu lối chơi chắc chắn, tập trung, khả năng bọc lót hiệu quả. Tôi hy vọng lên môi trường mới, các cầu thủ trẻ sẽ phát huy được toàn bộ năng lực và tố chất của mình”.

Được giới báo chí săn đón nhưng Phi Sơn không quá khớp. Anh phát biểu đầy tự tin: “Tôi hoàn toàn có thể hòa nhập được với môi trường đội tuyển và sẽ cố gắng ở mức cao nhất để không bị loại. Tuy tôi đang có một chút áp lực nhỏ nhưng đó lại chính là động lực để tôi phấn đấu được chọn là cầu thủ đá chính ở hai trận gặp Kashima Antler và U.23 Myanmar trong thời gian tới. Tôi hy vọng mình sẽ đạt phong độ tốt nhất và được tham dự SEA Games 27”.



HLV Hoàng Văn Phúc luôn theo sát các học trò

Đã từng được gọi vào đội U.23 hai năm trước nhưng vì nhiều lý do, Hải Huy đã không có mặt tại Cúp Bình Dương 2012. Lần này, anh được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập trở lại vì sự tiến bộ vượt bậc của mình.Hải Huy nói: “Tôi rất vui vì có tới 5 cầu thủ của Than Quảng Ninh được gọi vào đội U.23 VN. Chúng tôi đang đặt ra tham vọng thăng hạng chuyên nghiệp vào mùa sau nên anh em đá rất sung ở giải hạng nhất. Và sự cố gắng đó đã lọt vào mắt xanh của HLV trưởng.Riêng tôi còn hạnh phúc hơn vì từ lâu không được khoác áo U.23 VN. Lần này quay trở lại, tôi thấy trình độ cầu thủ rất đồng đều, không khí tập luyện đoàn kết và tôi sẽ nỗ lực để giúp đội giành chiến thắng ở hai trận đấu giao hữu sắp tới”.Ngày 4.6, đội sẽ gặp CLB Nhật Bản. Ngày 5.6 sẽ đấu tập với Than Quảng Ninh hoặc Hà Nội T&T. Ngày 9.6, sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp U.23 Myanmar vào ngày 11.6.

Lan Phương

Ảnh: Minh Tú