U.23 Việt Nam vào bán kết châu Á: Kỳ tích xuất hiện

Hàn Quốc đã giành quyền vào bán kết khi đánh bại Malaysia 2-1. Dù vượt trội đối thủ nhưng mãi đến phút 85, Hàn Quốc mới có bàn ấn định chiến thắng do công Seung Gyu-han. Trước đó, Jae Wan-cho mở tỷ số cho Hàn Quốc ngay phút đầu tiên, nhưng Thanabalan Nadarajah đã san bằng tỷ số 1-1 cho Malaysia ở phút 67. Ở bán kết, Hàn Quốc sẽ gặp Uzbekistan, trong khi đó, U.23 VN sẽ gặp Qatar. Cả 2 trận bán kết đều diễn ra vào ngày 23.1. Khánh Châu

Loạt sút luân lưu thường được gọi là loạt sút may rủi bởi yếu tố may rủi thường định đoạt số phận trận đấu. Nhưng U.23 VN không hề gặp may ở cuộc "đấu súng" với Iraq, mà nhờ tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng và những cái đầu lạnh và đôi chân tài tình của Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Chinh và Tiến Dũng. Rõ ràng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho loạt sút quyết định và chuẩn bị cả thể lực, tinh thần cho cuộc chiến kéo dài hơn 120 phút.