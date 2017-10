U.23 VN đến Indonesia

Indonesia không quá xa so với VN, nhưng U.23 VN phải mất cả một ngày trời mới đặt chân đến đất nước chủ nhà SEA Games 26. Khởi hành từ khách sạn lúc 7 giờ để kịp đáp chuyến bay Vietnam Airlines lúc 9 giờ 15, hơn 11 giờ trưa, toàn đội U.23 có mặt tại sân bay Changi (Singapore).

Thế nhưng do khâu hậu cần không thể đặt vé cho toàn đội bay cùng một chuyến từ Singapore đi Jakarta, nên từ đây toàn đội phải chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm 9 người do hai trợ lý HLV Phùng Thanh Phương và Nguyễn Văn Phụng phụ trách cùng 7 cầu thủ đi chuyến bay của Garuda Airlines lúc 15 giờ 30. Số còn lại do trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và HLV Falko Goetz dẫn dắt phải đến 17 giờ 30 mới bay.

Quá cảnh ở sân bay Changi giữa trưa, cầu thủ nào cũng ôm bụng than đói, HLV Nguyễn Văn Phụng linh động mua cho các cầu thủ mỗi người một ly mì gói để dằn bụng. U.23 VN là đội đầu tiên đặt chân đến Jakarta nên được đón tiếp rất niềm nở. Những cô gái tình nguyện viên xinh đẹp ở sân bay đã chăm sóc các cầu thủ rất chu đáo khi lấy giúp hành lý, theo chân họ đi mua sim-card điện thoại và dẫn họ đến tận các quán bán thức ăn nhanh gần sân bay. Long Giang, Tuấn Mạnh biết tiếng Anh nên hào hứng bắt chuyện cùng các tình nguyện viên.



Giao lưu với các nữ tình nguyện viên - Ảnh: Bạch Dương

Cả đội được sắp xếp ở khách sạn 5 sao Sultan sang trọng. Tân binh Nguyễn Tuấn Anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài thi đấu, dù di chuyển cả ngày rất mệt, nhưng có nhiều điều thú vị. Chắc chắn chuyến đi này, dù U.23 VN đạt kết quả thế nào thì những người mới như chúng tôi cũng sẽ có nhiều bài học bổ ích”. Do trục trặc ở khách sạn, đến 22 giờ 30 tối qua, toàn bộ ban huấn luyện vẫn chưa thể nhận phòng.

VN phản ứng về lịch tập

Trong ngày hôm nay, đội tuyển U.23 VN sẽ tập buổi đầu tiên trên đất Indonesia. Thế nhưng, lịch tập của đội VN khá bất lợi vì có những buổi phải tập lúc 8 giờ sáng. Nhìn thấy lịch tập do BTC môn bóng đá SEA Games thông báo, HLV Falko Goetz than trời vì các cầu thủ không thể nào tập sớm như thời gian BTC sắp đặt. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Tuấn nói: “U.23 VN có những buổi tập hơi sớm, thế nhưng chúng ta cần phải thông cảm với BTC SEA Games vì có đến 11 đội, nên họ phải xoay vòng tất cả các đội ở các khoảng thời gian nhất định. Dù vậy, chúng tôi sẽ nói chuyện với BTC môn bóng đá nam để có được lịch tập thuận lợi nhất cho U.23 VN”.

Myanmar muốn cùng VN có mặt ở bán kết 21 giờ 10 phút tối qua, đội tuyển U.23 Myanmar, đối thủ của VN ở bảng B đã có mặt tại Jakarta với 20 cầu thủ.

Ảnh: Bạch Dương Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên tại sân bay, ông Tin Aung - Trưởng đoàn U.23 Myanmar (ảnh) nói: “U.23 VN là đối thủ rất mạnh, đội bóng của các bạn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho một suất vào bán kết của bảng B. Tôi nghĩ VN sẽ tiến sâu ở giải đấu này. Một suất còn lại là cuộc tranh chấp của Myanmar và các đối thủ khác. Dù vậy, tôi rất muốn sẽ cùng với VN là hai đội đại diện của bảng B góp mặt ở bán kết”. Q.H

Quang Huy