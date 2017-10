 U.23 VN ngại gặp đối thủ mạnh

Vừa vào Bình Dương trưa qua, tuyển U.23 VN đã ra sân tập vào buổi chiều, bởi huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc không muốn đội bỏ lỡ bất cứ buổi tập nào trong thời điểm cận kề SEA Games.



Toàn đội U.23 VN đang ráo riết tập luyện - Ảnh: M.Hoàng

Ở Bình Dương không khí mát mẻ, thời tiết nắng ráo nên toàn đội tập luyện rất sung. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn lo ngại khi chấn thương của các cầu thủ trụ cột như Hoàng Thịnh, Mạnh Hùng hồi phục chậm. Ngoài ra, tiền vệ Phi Sơn cũng còn ảnh hưởng chấn thương nên phải tránh va chạm trong tập luyện.

Trước tình hình cần phải giữ chân cho các tuyển thủ, Ban huấn luyện (BHL) U.23 đã quyết định thay đổi “quân xanh” trong các trận đấu giao hữu. Theo đó, U.23 VN chọn đội hạng nhất Tây Ninh thay vì Đồng Tâm Long An (ĐTLA), đội bóng đang chơi ở V-League, sẽ đá mở đầu vào ngày 24.11. Một thành viên BHL cho biết: “Thời điểm này, bất cứ tổn thất nào về lực lượng cũng sẽ làm U.23 dễ suy yếu. Thế nên chúng tôi không muốn mạo hiểm thi đấu với những đối thủ quá mạnh để tránh chấn thương và cần những chiến thắng để lấy tinh thần trước lúc lên đường”.

Tuy nhiên, lãnh đạo VFF lại đưa ra lý do không đá với ĐTLA là vì phía đội chủ sân Long An không bảo đảm được sân sạch. Điều này đã khiến ĐTLA lên tiếng phản đối. Ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB ĐTLA - nói: “Họ nói chúng tôi không đảm bảo được sân sạch là không đúng sự thật. Để chuẩn bị cho trận giao hữu này, ĐTLA đã tháo gỡ các biển quảng cáo. Những biển cố định chúng tôi cũng mua vải trắng để bịt kín tất cả. VFF hủy trận đấu giao hữu làm ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của ĐTLA, bởi chúng tôi phải hủy chuyến tập huấn Vũng Tàu khi nhận lời VFF. Ngoài ra, chúng tôi cũng khó nói với người hâm mộ, khi đã có thông tin rộng rãi về trận giao hữu với U.23 VN”.

Ngoài trận đấu với Tây Ninh, U.23 VN sẽ gặp An Giang ngày 27.11 dự kiến ở Bình Dương và gặp TP.HCM ngày 30.11 tại sân Thống Nhất. Đây đều là các đối thủ vừa sức (An Giang mới thăng hạng V-League nhưng trình độ không hơn so với các đội hạng nhất) sẽ giúp U.23 VN dễ dàng có được những trận đấu tập đúng khả năng.

Thành Thắng

