U.23 VN sẽ lên đường ngày 4.12

Hôm qua, Trưởng đoàn thể thao VN Lâm Quang Thành cho biết đoàn thể thao VN sẽ chia làm 3 lực lượng chính đi bằng máy bay thẳng đến Nay Pyi Taw vào ngày 4.12, 7.12 và 14.12.

Ngoài ra, có vài đoàn lẻ khác thi đấu ở Yangon sẽ tùy lịch đấu đi trước từ 3 đến 4 ngày. Ông Thành cho biết đợt đầu đi ngày 4.12 sẽ có 180 người, trong đó ưu tiên cho đội bóng đá U.23 nam và các thành viên những môn thi đấu khác đấu sớm như wushu, quyền anh, pencak silat. Có thể đội bóng đá nữ cũng đi cùng chuyến bay sau đó sẽ di chuyển tiếp lên Mandalay.

Ông Thành giải thích thêm việc đoàn thể thao VN luôn có cán bộ an ninh thuộc Bộ Công an bám sát là cần thiết, để hỗ trợ lãnh đạo đoàn trong việc bảo đảm an ninh, an toàn của toàn đoàn. Riêng bóng đá, nếu VFF đề nghị với lãnh đạo đoàn thể thao VN được cử thêm một cán bộ C45 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an) thì cũng cần phải chặt chẽ, tránh gây áp lực cho đội U.23.

Được biết đội U.23 VN chú tâm tập thể lực trong ngày hôm qua. HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra hài lòng với lịch thi đấu mới mà cũ: “Thứ tự gặp các đội như vậy sẽ giúp U.23 VN tập trung tốt từ đầu, giải quyết từng trận cụ thể, quyết thắng khi gặp Brunei, đặc biệt là khi gặp Singapore, tạo đà thuận lợi tâm lý để dồn sức đấu với Lào và Malaysia”.

T.K - L.P