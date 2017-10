U.23 VN - Uzbekistan 1-1: Nhiều bài học trước thềm SEA Games

Phát biểu sau trận đấu Cầu thủ VN chơi nhiệt huyết HLV Abramov Vadim: Tôi không cho rằng U.23 VN mạnh hơn chúng tôi. Chẳng qua họ đã có sự chuẩn bị quá tốt cho giải đấu này và lại được chơi trên sân nhà. Hơn nữa, VN đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu Đông Nam Á nên các cầu thủ chơi rất nhiệt huyết. Đây không phải là đội hình chính của U.23 Uzbekistan, chúng tôi còn thiếu khoảng... 15 cầu thủ trụ cột do hiện nay giải trong nước vẫn đang diễn ra. U.23 VN không gặp may HLV Falko Goetz: Tôi không chỉ hài lòng mà còn ngỡ ngàng với những gì mà U.23 VN đem lại cho khán giả. Trận đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh và các cầu thủ đã phải vận động với cường độ rất cao, nhưng kỷ luật chiến thuật đã được tuân thủ rất nghiêm túc. Những ý tưởng mà tôi đề ra trước trận đã được thực hiện một cách thuần thục. Tôi còn ngạc nhiên với màn trình diễn của các học trò đặc biệt trong bối cảnh chúng tôi thiếu một cầu thủ. Toàn đội rất đáng được khen ngợi. Các cầu thủ thi đấu chính thức lẫn vào sân từ ghế dự bị đều khiến tôi hầu như không có chút phàn nàn nào. Kể cả tình huống Ngọc Anh bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Điều đó không ở mức quá nghiêm trọng mà chứng tỏ cầu thủ đã quá máu lửa nên hơi quá chân một chút. Về khâu dứt điểm, tôi cho rằng các cầu thủ U.23 VN chỉ không gặp may khi không có nhiều hơn một bàn thắng. Nói chung, VN ngày càng chơi hay hơn và khiến tôi sẽ hết sức vất vả để lại ai đó trước SEA Games. Còn hiện tại, chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt trước U.23 Malaysia ở trận cuối và không từ bỏ mục tiêu vô địch VFF Eximbank Cup. L.P