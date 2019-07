UAE đánh giá cao tuyển Việt Nam có thế “ngáng đường” ở vòng loại World Cup

Báo chí UAE e ngại khi đội nhà đụng độ tuyển VN ở vòng loại World Cup 2022 Các tờ nhật báo nổi tiếng ở UAE như Khaleej Times và The National ngay sau kết quả bốc thăm đã nhận định việc đội nhà rơi vào bảng G ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, dù tương đối dễ thở nhưng việc có mặt 4 đối thủ Đông Nam Á là rất đáng gờm. Tờ Khaleej Times nhận định nếu phải chú ý nhất thì tuyển Việt Nam mới là đối thủ chính yếu sẽ tranh chấp ngôi đầu bảng với UAE. Tuyển Việt Nam theo tờ báo này là đã thể hiện đẳng cấp tiến bộ vượt bậc tại kỳ Asian Cup 2019 khi vào đến tứ kết, và từng đối đấu ngang ngửa với các đối thủ mạnh châu lục như Iran, Iraq hay Nhật Bản. Do đó, sẽ không dễ cho thầy trò HLV Bert van Marwijk giành được lợi thế trong 2 lượt trận đi về khi gặp Việt Nam. Trong khi đó, tờ The National cho rằng các đối thủ từ khu vực Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan đang có nền bóng đá phát triển nhanh và tiệm cận châu Á, do đó việc UAE rơi vào bảng có đến 4 đội khu vực Đông Nam Á tuy thú vị, nhưng hứa hẹn các cuộc cạnh tranh sẽ rất căng thẳng. Hơn nữa, UAE đã không ít lần gặp Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia ở các trận vòng loại khu vực châu Á trước đây, hay tại Asian Cup, nên cũng khá hiểu rõ nhau. Dù UAE được đánh giá cao nhưng sẽ không dễ để tạo cách biệt rõ rệt với các đối thủ từ Đông Nam Á.