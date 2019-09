V-League 2019: Cổ động viên Nam Định gửi lời xin lỗi người hâm mộ cả nước

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập tất cả các đơn vị để họp với Sở VH -TT - DL tỉnh Nam Định bàn phương án bảo vệ an ninh trật tự trận đấu thuộc vòng 23 V-League 2019 giữa Nam Định và TP.HCM trên sân Thiên Trường vào chiều ngày 15.9. Theo đó, an ninh trên sân Thiên Trường sẽ được siết chặt chưa từng có tại V-League với 384 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để đảm bảo trận đấu. Lực lượng công an sẽ kiểm tra toàn bộ sân Thiên Trường trước khi trận đấu diễn ra để đảm bảo không có pháo sáng, pháo thăng thiên hay vật dụng nguy hiểm được giấu trong sân. Nhiều vòng kiểm soát sẽ được lập bên ngoài sân Thiên Trường để ngăn pháo sáng, pháo thăng thiên… được ném vào sân như vòng 22 V-League trên sân Hàng Đẫy trước đó. Cửa các khán đài sẽ có đủ người cùng thiết bị kiểm soát để “hàng nóng” không thể lọt vào sân Thiên Trường ở trận đấu vào chiều 15.9. Một nữ CĐV sợ hãi và khóc trên khán đài sân Hàng Đẫy khi CĐV Nam Định làm loạn ở vòng đấu trước Minh Tú Bên cạnh đó, một hàng rào được tạo bởi hàng trăm cảnh sát cơ động sẽ được lập ở đường pitch để ngăn cổ động viên tràn xuống sân. Các điểm nóng trên khán đài cũng sẽ có cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra chốt chặn. Ngoài việc thắt chặt an ninh, tại trận đấu giữa Nam Định và TP.HCM, BTC trận đấu sẽ không bán vé qua Hội cổ động viên bóng đá Nam Định như những trận đấu trước tại V-League Đó là những biện pháp cần thiết sau khi CĐV Nam Định gây ra những sự cố rất khó chấp nhận ở Hàng Đẫy ở vòng đấu trước. Giữa cuộc chiến trụ hạng tại V-League 2019, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ cần sự ủng hộ đúng mực từ CĐV nhà hơn bao giờ hết. Đặc biệt, đó lại là trận đấu rất khó khăn với đội bóng đang ganh đua ngôi vô địch như TP.HCM. Cơ hội để đeo bám Hà Nội không nhiều, nhưng thầy trò HLV Chung Hae-soung vẫn quyết không bỏ cuộc nhằm theo đến cùng ở V-League 2019 đã chơi quá tuyệt vời. Hà Nội và Nam Định đều muốn có 3 điểm để đạt những mục tiêu cho riêng mình sau trận đấu đầy rẫy sự cố vòng đấu trước Minh Tú Nếu TP.HCM có được 3 điểm, Nam Định vẫn chưa thể an toàn trong cuộc đua trụ hạng tại V-League 2019 vì đội xếp áp chót là Thanh Hóa cũng chỉ kém họ 2 điểm trong khi được chơi trên sân nhà tiếp Quảng Ninh. Đây chắc chắn cũng sẽ là tâm điểm ở vòng 23 này, khi Quảng Ninh có cơ hội để giành lại vị trí trong top 3 đã bị Quảng Nam và bây giờ là Bình Dương đoạt mất. Làm khách trên sân Thanh Hóa sẽ không hề dễ dàng, nhưng xét về tính ổn định nhân sự thì Quảng Ninh vẫn trội hơn khi luôn có những ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng lúc như Hải Huy, Hồng Quân, Xuân Tú, Dyachenko... trong khi chủ nhà mất trung vệ trụ cột Minh Tùng bị treo giò. Hàng Đẫy sẽ bị treo khán giả ở vòng đấu này như là một phần án phạt của VFF và VPF đến BTC trận đấu của Hà Nội Minh Tú Trên sân nhà, Bình Dương sẽ tiếp SLNA trong cảnh Anh Đức, Tiến Linh và các đồng đội có cơ hội để kiếm về một tấm huy chương V-League trong mùa giải đã bị hụt chân ở AFC Cup trước Hà Nội. Còn tại Hàng Đẫy, trận derby thủ đô giữa Hà Nội và Viettel sẽ diễn ra trong khung cảnh vắng lặng khi đội chủ nhà chịu án phạt treo sân, không khán giả lần đầu tiên sau sự cố để CĐV Nam Định làm loạn. Đó chắc chắn sẽ là điều không dễ dàng cho những Quang Hải , Duy Mạnh, Đức Huy... Sau thất bại ầm ĩ lượt đi, đây cũng sẽ là cơ hội để Viettel của Tiến Dũng, Hoàng Đức, Ngọc Hải lấy lại mặt mũi cho trận derby lượt về này. Bảng xếp hạng V-League 2019 Ảnh chụp màn hình