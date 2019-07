V-League 2019: Xuân Trường sút phạt thần sầu, HAGL thắng trên sân Thanh Hóa

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Trước đó, Ban lãnh đạo đội bóng phố núi cũng đã phá lệ khi thưởng số tiền lớn cho cho các cầu thủ sau khi giành 1 điểm trên sân của CLB Hà Nội ở vòng 16. Chính những liều... doping tiền thưởng đến đúng lúc đã giúp cho Tuấn Anh, Xuân Trường và các đồng đội đã phá bỏ được chuỗi 7 trận không biết đến mùi chiến thắng ở vòng trước. Tuy nhiên, dù đã giành chiến thắng trước SLNA ở vòng đấu thứ 17 nhưng HAGL vẫn chưa thể thoát ra khỏi giai đoạn khó khăn khi chỉ hơn đội xếp thứ 13 (vị trí đá play-off) là Quảng Nam đúng 1 điểm. Trước mắt, đội bóng phố núi sẽ có trận đấu rất cam go tại Thanh Hóa tối nay. Nếu không thắng, đội bóng phố núi coi chừng sẽ trở lại áp chót bảng và rất có thể đối mặt với suất đá play-off với đội thứ nhì giải hạng nhất. HAGL cần phải thi đấu đầy quyết tâm mới hy vọng có điểm tại Thanh Hóa Minh Trần Đội bóng xứ Thanh sau sự tái xuất của bầu Đệ đã lột xác và trở thành một chú ngựa ô V-League. Hiện tại, đội chủ sân Thanh Hoá đang đứng ở vị trí thứ 4 với 25 điểm và đang sở hữu thành tích bất bại trên sân nhà. Mới đây, ở vòng 17, Thanh Hóa đã có một trận đấu nhiều cảm xúc khi hòa 3-3 trước đội bóng đang dẫn đầu BXH CLB TP.HCM khi dù bị dẫn trước đến 0-3 ở phút thứ 63. Chính từ lý do đó, có thể thấy việc có được một kết quả có lợi sẽ là rất khó đối với đoàn quân HLV Lee Tae-hoon, đặc biệt là với những ca chấn thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau của: Hồng Duy, Thanh Sơn, Đức Lương, Quang Nho và Văn Toàn. 2 cặp đấu lúc 17 giờ giữa Đà Nẵng gặp Sài Gòn (VTV6) và Dược Nam Hà Nam Định gặp SLNA (Bóng đá TV): Nếu 2 đội chủ nhà thắng, họ sẽ có hơn 25 điểm thì với khoảng cách hơn đội đứng cuối 10 điểm và đội áp cuối 7 - 8 điểm sẽ thuận lợi trong việc trụ hạng. Kể cả đội khách SLNA cũng hy vọng ít nhất là hòa để an toàn trong cuộc đua ở giai đoạn cuối. Chỉ có Sài Gòn hiện mới 20 điểm nếu không tái lập được chiến tích từng có với Đà Nẵng 3-1 trên sân Thống Nhất ở lượt đi thì có thể sẽ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. 2 trận diễn ra lúc 19 giờ có ý nghĩa mấu chốt cho cuộc chạy đua giữa Sanna Khánh Hòa BVN (13 điểm) và Quảng Nam (18 điểm). Sẽ rất khó cho đội bóng phố biển khi đối thủ Than Quảng Ninh có lối đá rất khó chịu. Nhưng sau tuyên bố có bao nhiêu chơi bấy nhiêu không xin xỏ, HLV Võ Đình Tân đang được người hâm mộ ủng hộ (dù VPF mới có văn bản nhắc nhở ông về phát ngôn đúng mực) nên hy vọng sẽ cùng đội chủ sân Nha Trang vượt khó. Chỉ cần có 3 điểm, Khánh Hòa sẽ đe dọa không chỉ Quảng Nam mà cả Sài Gòn lẫn HAGL. Có lẽ hơn lúc nào hết HLV Vũ Hồng Việt hiểu rằng áp lực dành cho Quảng Nam đang rất lớn nếu họ lại thua như từng thua 0-2 trước Viettel ở lượt đi trên sân Tam Kỳ. Nếu thắng Quảng Nam có nhiều hy vọng sẽ cắt đuôi, ngược lại hòa hay thua thì số phận xuống hạng hoặc đá play-off vẫn “ngàn cân treo sợi tóc”.