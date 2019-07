V-League 2019: Đại chiến tranh ngôi vô địch trên sân Thống Nhất

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN Công mạnh đấu Thủ cường Đây là trận đấu giữa đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất và đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất V-League năm nay. Hiện đội bóng thủ đô đã ghi được tổng cộng 33 bàn (trung bình 1,94 bàn/trận) đứng đầu V-League. Trong khi đó, thầy trò HLV Chung Hae-song mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn có 16 bàn (trung bình 0,94 bàn/trận) bằng với SLNA và thấp nhất V-League tính đến nay. Cả hai đội bóng cũng giành được nhiều điểm nhất trên sân nhà (20/24 điểm tối đa) đều cùng có 6 trận thắng, 2 trận hòa và chưa thua trận nào, trong số 8 lần được thi đấu trên “thánh địa” của mình. Còn trên sân khách, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng đang đứng thứ 2 với 13 điểm, chỉ sau chính TP.HCM (14 điểm). Thế nên cuộc so tài trên sân Thống Nhất sẽ xác định xem đội bóng nào thực sự là “vua sân nhà” hay “vua sân khách”. Hà Nội sẽ viết lại lịch sử ? Lần gần nhất TP.HCM vô địch đã cách đây 17 năm (Cảng Sài Gòn vô địch 2002). Vì vậy hơn lúc nào hết đội bóng thành phố mang tên Bác khát khao giành lại vinh quang. Dù hiện chỉ hơn 1 điểm (34 so với 33) nhưng chỉ cần hòa trận này khi mà Hà Nội sẽ phải chia sức cho đấu trường AFC Cup cũng như mất hơn nửa lực lượng cho đội tuyển đá vòng loại World Cup sắp tới thì đó vẫn là ưu thế không nhỏ cho TP.HCM hướng tới danh hiệu quán quân. Tập thể thầy trò ông Chung cũng đang khao khát đòi lại món nợ đã thua Hà Nội 0-1 ở sân Hàng Đẫy tại vòng 7. Trong khi đó, Hà Nội dù lực lượng đồng đều hơn, sức mạnh lan tỏa 3 tuyến ổn định hơn và bản lĩnh chiến đấu dày dạn hơn nhưng lại đang đối mặt với áp lực từ lịch sử. Hiện Hà Nội cùng với Becamex Bình Dương cùng dẫn đầu lịch sử khi có 4 lần vô địch V-League, nhưng trong khi đội bóng đất Thủ 2 lần liên tiếp (2007 - 2008 và 2013 - 2014) và cùng với HAGL (2003 - 2004), Đồng Tâm Long An (2005 - 2006) bảo vệ thành công ngôi vô địch thì Hà Nội chưa có niềm vui này. Sau mỗi chức vô địch năm trước thì năm sau đội của bầu Hiển lại đánh mất (2000 vô địch thì 2001 mất về tay SLNA, 2013 vô địch thì 2014 bị Bình Dương lấy mất, 2016 lên ngôi thì năm sau Quảng Nam vô địch). Vậy hiện là ĐKVĐ, Hà Nội có viết lại lịch sử để bảo vệ thành công không? Trận còn lại chiều nay lúc 17 giờ giữa Becamex Bình Dương gặp Hải Phòng. Sân Thống Nhất tăng cường an ninh Ông Trịnh Đức Thanh, Phó giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, cho biết BTC sân và CLB TP.HCM đã lên kế hoạch huy động thêm cảnh sát và lực lượng bảo vệ gấp rưỡi rải khắp sân và tập trung ở khu vực khán đài A nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, quyết liệt này. Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho biết vé trận này đã bán hết với khoảng 16.000 vé. Tuy nhiên, sức hút trận đấu vẫn rất lớn nên chiều nay hứa hẹn sẽ rất đông bởi nhiều fan muốn vào sân xem những người hùng đã mang vinh quang về cho bóng đá VN như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy…