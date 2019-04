V-League 2019: Hà Nội đã truất ngôi đầu TP.HCM như thế nào?

Chưa có một trận đấu nào tại V-League mà những câu chuyện hậu trường lại “ầm ĩ” như trận Hà Nội gặp TP. HCM ở vòng 7 vừa qua. Trước khi trận cầu được xem là trận chung kết lượt đi diễn ra, một loạt những diễn tiến “gay cấn” về công tác tổ chức đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

Nếu thực thi theo quyết định của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thì đáng nhẽ sân Hàng Đẫy đã không có khán giả ở trận đấu này do lỗi không ngăn được pháo sáng ở trận Hà Nội gặp Hải Phòng tại vòng 6. Nhưng Ban Giải quyết khiếu nại đã xóa án, gây ra hai luồng ý kiến trái chiều.

Không chỉ có thế, cũng chỉ một ngày trước trận, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an đã có văn bản gửi Ban giám đốc Công an TP. Hà Nội để cùng phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn ở sân Hàng Đẫy, kiểm soát chặt chẽ việc cổ động viên mang pháo sáng và các vật cấm vào sân.

Rất may mắn khi không có sự cố nào trên khán đài sân Hàng Đẫy vào tối 27.4. Hơn 13.000 khán giả đã được xem bóng đá một cách yên bình, không khói, không pháo sáng, chỉ hơi tiếc một chút là có mỗi một bàn thắng. Dù Hà Nội chơi áp đảo.

Nhưng bù lại bàn thắng lại được ghi sau một tình huống rất mãn nhãn. Bị kèm chặt bởi số đông cầu thủ đội khách nhưng Quang Hải vẫn có pha chọc khe rất khéo, giúp Hoàng Vũ Samson lập công. Mùa giải năm ngoái, Samson đã từng 4 lần làm rung lưới TP. HCM còn tối nay, anh chỉ làm điều ấy được mỗi một lần. Nhưng chẳng sao, 3 điểm cũng đưa Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng với 17 điểm, đẩy TP. HCM xuống vị trí thứ 2 với 16 điểm.

HLV Chung Hae-seong của TP. HCM chia sẻ: “Tôi chúc mừng Hà Nội về chiến thắng. Với sức mạnh vốn có, Hà Nội xứng đáng có được thành quả này. Các cầu thủ của tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong hơn 90 phút. Thua nhưng tôi không buồn, thậm chí vui vì học trò đã cố hết sức mình. Trợ lý Lee Young-in vẫn chúc mừng tôi và bày tỏ sự hy vọng vào đội TP.HCM.

Đừng hỏi tôi ai sẽ được lên tuyển vì đó không phải việc của tôi. Hãy hỏi ông Park và ông Lee khi cả hai ông đều theo dõi trận đấu này. Nhưng tôi luôn dặn dò cầu thủ, phải nỗ lực, chơi tốt ở CLB thì mới có cơ hội lên tuyển được”.

Người cũ của CLB HAGL nói tiếp: "Một năm làm việc tại HAGL giúp tôi hiểu văn hóa Việt Nam và hiểu thế nào là V-League là thế nào. Mỗi lần đi sân khách, tôi quan sát và thấy rằng các CLB ở đây chưa chuyên nghiệp như ở Nhật Bản hay Hàn Quốc. Vì thế, khi nhận lời về TP.HCM, tôi muốn thay đổi và giúp đội bóng tốt lên. Tôi muốn đội bóng chuyên nghiệp hơn, không chỉ việc cầu thủ thi đấu đạt kết quả tốt. Tất cả phải vì đội bóng, mỗi người là một mắt xích giúp HLV trưởng. Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo CLB và có thay đổi từ những sự chuẩn bị trước ngày thi đấu, hậu cần, nhiều thứ khác nữa. Tôi mới chỉ dẫn dắt CLB TP. HCM từ đầu mùa 2019, thời gian quá ít để tôi có thể xây dựng lối chơi riêng cho đội nhưng tôi tin nếu nhận được sự hậu thuẫn từ CLB, tôi sẽ tạo nên bản sắc riêng cho CLB. Ở mùa trước, đội bóng thủng lưới khá nhiều và điều đầu tiên khi tôi đến đây là muốn toàn đội phải tập trung để cải thiện phòng ngự. Các bạn cũng biết là chúng tôi bị thua 2 bàn từ quả phạt 11 m. Tôi vui vì điều đó".

Còn HLV của đội chủ nhà Chu Đình Nghiêm cũng nhấn mạnh, Hà Nội thắng trận một cách xứng đáng. Nhưng ông cũng thừa nhận, chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn là điều hơi đáng trách: “Hai đội chơi rất chặt chẽ. Hà Nội tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng nóng vội và không biết chắt chiu nên chỉ có được một bàn thắng mong manh”.

Ông Nghiêm cũng tiết lộ thêm là ở trận đấu lượt về giữa Naga World tại vòng bảng AFC Cup vào ngày 1.5 tới, sẽ có 3 cầu thủ không thể thi đấu. Văn Quyết và Ngân Văn Đại đang bị chấn thương. Hùng Dũng bận kết hôn nên cũng không cùng đội sang Campuchia được. Riêng về thủ môn Tiến Dũng, ông Nghiêm cho hay, khi Dũng hoàn toàn hồi phục sẽ có cơ hội ra sân.

Trung Ninh