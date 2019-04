V-League 2019: Hải Phòng chiến thắng ngược, sân Lạch Tray không pháo sáng

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Hải Phòng đã chơi rất tốt tại Hàng Đẫy. Họ khởi đầu không thể ấn tượng hơn khi thủ môn Văn Toản cản phá quả phạt đền của Pape Omar trước khi Phạm Hoài dương mở tỷ số ở phút 57. Mọi thứ đã được Hải Phòng kiểm soát rất tốt cho đến khi lão tướng Phạm Thành Lương được tung vào sân. Cái kèo trái và tư duy chơi bóng cực “dị” của Lương đã là điểm mấu chốt chuyển hướng cục diện giúp Samson lập cú đúp và Quang Hải có không gian để lập siêu phẩm giúp Hà Nội thắng ngược 3-1. tin liên quan Công an sẽ điều tra khán giả đốt pháo sáng Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.Hải Phòng khẩn trương điều tra những cá nhân liên quan đến hành động đốt pháo sáng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Nhưng đây là sân nhà Lạch Tray, nơi Hải Phòng sẽ luôn chơi với trên 100% khả năng nhờ sự ủng hộ nhiệt thành của CĐV nhà. Thú vị là, thông thường họ sẽ ít thấy pháo sáng hơn so với Hàng Đẫy. Chắc chắn lực lượng an ninh Lạch Tray sẽ làm việc tối đa để tạo ra sự tương phản so với Hàng Đẫy. Nhưng ngay cả khi không hoặc có ít pháo sáng (một số người cho rằng Hải Phòng sẽ vẫn còn phản ứng BTC giải, nhất là tình huống phạt CLB Hải Phòng vì CĐV đốt pháo sáng ngoài sân - PV) thì những tiếng hô từ khán đài sẽ là nguồn năng lượng lớn nhất để thầy trò HLV Trương Việt Hoàng bùng nổ. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Thanh Sơn rất cần điểm sau 2 trận thua liên tiếp trước CLB TP.HCM và Nam Định. Vòng đấu trước trên sân Thiên Trường, họ đã thúc thủ 0-1 trong trận đấu Đinh Hoàng Max nhận thẻ đỏ cùng với Mai Xuân Quyết của Nam Định. Cộng thêm tiền vệ Tấn Tài bị chấn thương, B.Bình Dương sẽ cậy nhiều vào nguồn năng lượng của Trần Hữu Đông Triều trong cuộc chiến hứa hẹn giàu tính chiến đấu với tuyến giữa rất mạnh của Hải Phòng. Một lợi thế nhỏ cho B.Bình Dương là đội chủ nhà cũng chịu 2 sự vắng mặt là Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Văn Hạnh. Trong thế trận phòng ngự chặt phản công nhanh, đội chủ sân Gò Đậu sẽ dựa nhiều vào khả năng độc lập tác chiến của lão tướng Anh Đức cùng sự sẵn sàng của Tiến Linh. Khả năng chia sức là rất quan trọng, nhất là khi trước mặt họ là lịch thi đấu khá dày với 2 trận đấu quan trọng ở AFC Cup và gặp Hà Nội, Sài Gòn tại V-League.