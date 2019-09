Công an Nam Định siết chặt an ninh trên sân Thiên Trường

Sau sự cố cổ động viên Nam Định đốt pháo sáng và bắn pháo thăng thiên làm bị thương một khán giả trên sân Hàng Đẫy, Công an tỉnh Nam Định đã lên phương an đảm bảo an ninh ở mức cao nhất đối với trận đấu giữa Nam Định gặp TP.HCM trên sân Thiên Trường vào ngày 15.9.