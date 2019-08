Mẹ cổ động viên nhí cảm ơn ân nhân cứu con trai mình

Chiều 5.8, tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ khen thưởng cho những chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong trận Nam Định gặp HAGL tại vòng 19 V-League 2019 vào tối 4.8 trên sân Thiên Trường

Đó là đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PK02) Công an tỉnh Nam Định; trung sĩ Trần Thanh Hiếu, chiến sĩ nghĩa vụ, phòng PK02; thiếu úy Bùi Văn Mạnh, thượng sĩ Phan Quốc Việt (cùng là cán bộ đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định) và thiếu úy Trần Quang Đạt, cán bộ đội tham mưu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nam Định.

Hình ảnh xúc động trên sân Thiên Trường tối 4.8 Ảnh Gia Nghĩa Như Thanh Niên đã đưa tin, vào phút thứ 82 trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở vòng 19 V-League 2019 trên sân Thiên Trường vào chiều 4.8, một cổ động viên nhí của đội Nam Định đã bị ngất trên khán đài. Thấy vậy, thiếu úy Trần Quang Đạt đã bế cháu bé từ khán đài xuống gần đường pitch rồi cùng thiếu úy Bùi Văn Mạnh, thượng sĩ Phan Quốc Việt trao cho trung sĩ Trần Thanh Hiếu. Đại úy Trần Đức Giảng đã tiến đến cùng trung sĩ Trần Thanh Hiếu đưa cháu bé ra xe cấp cứu. Trong lúc di chuyển, thấy cháu bé co giật, sợ cháu cắn lưỡi nên đại úy Trần Đức Giảng đã cho ngón tay vào miệng cháu.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc công an tỉnh Nam Định cho biết: "Hành động cứu cháu bé của các đồng chí công an Nam Định đã góp phần vào thành công chung của công tác đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu, đồng thời tạo hình ảnh tốt đẹp của người Công an Nam định nói chung, người chiến sĩ Cảnh sát cơ động nói riêng trong lòng nhân dân. Các đồng chí là tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc để mỗi cán bộ, chiến sỹ học tập làm theo".

Trong khi đó, chị Nguyễn Hồng Nhung, mẹ cháu bé chia sẻ: “Cảm ơn tất cả các anh vì lo lắng cho cháu. Lần trước bác sĩ cũng nói với tôi là đừng nên cho tay vào miệng cháu vì bản năng là cháu sẽ không bao giờ tự cắn cả. Nhưng tôi cũng hiểu, hành động của đại úy Giảng là do cách xử lý bản năng, trong lúc cấp bách vì rất sợ cháu cắn vào lưỡi. Tôi cũng hiểu cảm giác bị cắn ấy, rất đau nên cũng thông cảm và cũng biết ơn các anh rất nhiều",