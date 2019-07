Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể lên tuyển Việt Nam

Quảng Ninh và Hải Phòng đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, kịch tính Ảnh Lê Tân

Khi được hỏi về cơ hội lên tuyển của học trò mình, ông Phan Thanh Hùng cho biết: “Tôi tôn trọng những quyết định của ông Park Hang-seo nhưng vẫn luôn hi vọng ông ấy cho Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy hay những cầu thủ khác của Quảng Ninh có cơ hội vì họ đang đá rất tốt”. Thực tế lời đề nghị của ông Hùng là có cơ sở. Nhìn lại trận thua vừa rồi trước Hải Phòng, Hồng Quân chính là người gỡ hòa cho Quảng Ninh bằng 1 pha đệm lòng chuẩn mực. Ngoài ra, cầu thủ Việt kiều này còn có nhiều pha xử lý bóng rất khéo khiến khán giả phải trầm trồ. Nguyễn Hải Huy thì vẫn luôn quan trọng với Than Quảng Ninh. Cầu thủ được ví như Xavi này một mình “cân” tuyến giữa của Hải Phòng và là ngòi nổ chính trong một ngày vắng Nghiêm Xuân Tú, cầu thủ hay nhất của Than Quảng Ninh ở mùa giải năm nay.