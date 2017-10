Vẫn còn hai kịch bản đầy kịch tính cho cuộc chiến trụ hạng V-League 2015

(TNO) Sẽ có hai kịch bản xảy ra ở lượt 26 V-League khiến cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay kịch tính đến phút cuối cùng.

Đồng Nai (áo đỏ) vừa có trận thắng trước Khánh Hòa nhưng khả năng trụ hạng vẫn rất thấp - Ảnh: Nhật Anh Đồng Nai (áo đỏ) vừa có trận thắng trước Khánh Hòa nhưng khả năng trụ hạng vẫn rất thấp - Ảnh: Nhật Anh Tuy nhiên, sự kịch tính này chỉ còn tác động trực tiếp đến hai CLB là Đồng Nai và Cần Thơ vì trên thực tế, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tháp đã chính thức trụ hạng. Tuy nhiên, sự kịch tính này chỉ còn tác động trực tiếp đến hai CLB là Đồng Nai và Cần Thơ vì trên thực tế, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tháp đã chính thức trụ hạng.

Ông Nguyễn Minh Ngọc - trưởng Ban tổ chức giải thuộc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), giải thích: “Sau vòng 25 là vòng áp chót, 3 đội cùng được 24 điểm lần lượt là XSKT.Cần Thơ (đứng thứ 11), Đồng Tháp (thứ 12), HAGL (thứ 13). Còn Đồng Nai đứng thứ 14 với 21 điểm.



Chúng tôi đã lường trước hai kịch bản tại vòng 26 như sau. 1. Nếu Cần Thơ, Đồng Tháp, HAGL giữ nguyên 24 điểm thì dù Đồng Nai có giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh trên sân khách đi chăng nữa thì cũng vẫn bị rớt hạng. Vì lúc đó có 4 đội cùng 24 điểm, nhưng tính tổng điểm số đối đầu, Đồng Nai thấp nhất vì sau 26 vòng chỉ được 4 điểm, trong khi đó Đồng Tháp được 12 điểm, Cần Thơ 9 điểm và HAGL là 6 điểm (xin nhắc lại, đây là điểm số đối đấu của mỗi đội).



2. Ở lượt 26, Đồng Nai và Cần Thơ được 24 điểm (Đồng Nai thắng Than Quảng Ninh, Cần Thơ thua Quảng Nam) mà HAGL và Đồng Tháp cùng có điểm (HAGL chỉ cần hòa Sanna Khánh Hòa BVN; Đồng Tháp chỉ cần hòa Becamex Bình Dương), thì Đồng Nai sẽ trụ hạng. Vì Đồng Nai hơn Cần Thơ số bàn thắng trên sân đối phương.



Cụ thể, lượt đi, Đồng Nai thắng Cần Thơ 1-0 trên sân nhà. Lượt về Đồng Nai thua Cần Thơ với tỷ số 3-4 trên sân đối phương”.



Như vậy, chỉ còn hai đội bóng phải “sống trong sợ hãi” mà thôi. Còn HAGL và Đồng Tháp đã chính thức trụ hạng vì dù có thua trận cuối cũng đều hơn điểm số đối đầu so với Đồng Nai (xin nhắc lại, điểm số đối đầu của HAGL là 6 điểm, Đồng Tháp là 12 điểm còn Đồng Nai chỉ là 4 điểm mà thôi).

