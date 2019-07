Vấn nạn xin, cho điểm ở V-League và những hệ lụy

Công an vẫn đang theo dõi rất chặt V-League Một lãnh đạo của VFF cho biết: “VFF và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã và đang hợp tác rất chặt chẽ từ nhiều năm qua để tăng cường giám sát, phối hợp trao đổi nắm bắt thông tin thường xuyên nhằm đảm bảo môi trường sạch, không dính líu tiêu cực từ các cấp độ giải đấu đến đội tuyển. Riêng với V-League đến giờ phút này chúng tôi được biết không có trận nào “có mùi”. Dĩ nhiên, VFF không chủ quan mà vẫn cùng lực lượng an ninh tăng cường cảnh giác cao độ, không để xảy ra tình huống xấu. Công an vẫn đang theo dõi chặt chẽ V-League nên mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát”. T.K