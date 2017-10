Van Nistelrooy làm... lu mờ chiếc Cúp Champions League

(TNO) Bất chấp chặng bay dài, cựu tiền đạo CLB Manchester United (M.U) và Real Madrid Ruud Van Nistelrooy đã tạo ấn tượng đẹp qua sự giản dị và gần gũi với đông đảo CĐV chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay.

VIDEO Clip cựu danh thủ M.U Van Nistelrooy được fan Việt Nam

săn đón tại sân bay Tân Sơn Nhất - Thực hiện: Thanh Hải

Từ trước đó hơn một tiếng đồng hồ trước khi máy bay hạ cánh, lối ra A2 tại cổng 10 ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã chật ken người, với số đông là các bạn CĐV trẻ nhiệt thành với đủ băng rôn, hình ảnh chào mừng.

Theo lịch trình, lúc 9 giờ 30 phút sáng, chiếc máy bay chở cựu tiền đạo M.U đã hạ cánh. Đúng 15 phút sau, chàng tiền đạo tài hoa này đã xuất hiện ở cổng ra với khuôn mặt khá tươi tỉnh bất chấp chuyến bay dài trước đó.

Ngay lập tức, anh lọt vào vòng vây chật kín của giới truyền thông cũng như các fan hâm mộ. Dù lực lượng an ninh đã cố gắng lập hàng rào, nhưng vẫn có một số CĐV nhanh chân chen vào xin chữ ký lên áo đấu M.U.

Mặc bộ đồ khá giản dị, với quần jeans xanh và áo sơ mi đen tuyền dài tay, chân sút huyền thoại tỏ ra rất thân thiện, liên tục vẫy tay chào người hâm mộ xung quanh.



Van Nistelrooy khá giản dị với quần jeans xanh và áo sơ mi đen tuyền dài tay

Trong vòng vây người hâm mộ, tiền đạo huyền thoại của đấu trường châu lục chậm rãi di chuyển ra điểm đón với một chiếc limousine trắng 3 cửa đợi sẵn, theo sau anh là chiếc Cúp Champions League danh giá, được 2 nhân viên an ninh chuyên trách bảo vệ.

Ấn tượng về cầu thủ người Hà Lan càng đẹp hơn khi trong quá trình di chuyển, anh không một lần từ chối đề nghị ký chữ kỷ niệm của người hâm mộ.

Thậm chí, có đôi lần “Van Gol” (biệt danh của anh thời còn thi đấu cho Real Madrid) chủ động dừng lại để ký tặng cho một số CĐV ở xa ngoài tầm với. Đến cửa xe, chân sút lừng danh này còn nán lại khá lâu để ký tặng bằng hết cho các CĐV.

"Val Gol đẹp trai quá. Anh ấy nghỉ thi đấu rồi mà vẫn giữ được 'phom' khá chuẩn", giọng một fan nữ của M.U hòa lẫn trong đám đông chật ken người.

Được biết, tại Việt Nam tiền đạo có biệt danh “ông vua vòng cấm” này sẽ có 2 buổi giao lưu với người hâm mộ và tất nhiên, tham gia giới thiệu và triển lãm chiếc Cúp Champions League trong chương trình “Đường đến chung kết” (Road to the Final) do Heineken tổ chức.

Dưới đây là một số hình ảnh về Van Nistelrooy và chiếc Cúp Champions League tại sân bay Tân Sơn Nhất



Ngay từ sáng sớm đã có khá đông người hâm mộ đón chờ Van Nistelrooy và chiếc Cúp Champions League

Cựu tuyển thủ Hà Lan ký tặng người hâm mộ Việt Nam

Một fan như phát rồ sau khi có được chữ ký của thần tượng

Chiếc Cúp Champions League danh giá luôn đi kèm bên cạnh Van Nistelrooy

Cựu ngôi sao của M.U lên xe đến nơi họp báo...

Quang cảnh một rừng người đón chào Van Nistelrooy đã lặp lại ở bên ngoài tòa nhà Bitexco

Bài, ảnh: Tiểu Bảo - Độc Lập - Đào Ngọc Thạch

Tiểu Bảo