Văn Quyến bị gạch tên đi Myanmar

Thanh Hóa vô địch lượt đi

Bị Than Quảng Ninh dẫn trước 2-0, đều do Hải Huy ghi, nhưng đội chủ nhà Thanh Hóa đã lội ngược dòng thắng lại 3-2 vào chiều qua do công của Lê Đức Tuấn (2 bàn) và Lê Văn Tân để có 26 điểm, chính thức vô địch lượt đi V-League 2014. Chiều nay sẽ tiếp diễn các trận vòng 13 giữa SHB Đà Nẵng- HAGL (16 giờ 30, VTV6) và Hà Nội T&T- QNK Quảng Nam (16 giờ, VTC3).

Cũng trong chiều qua, Thường trực VFF họp chưa quyết định có phạt Ninh Bình hay không, nhưng có vài điểm mới như giao Tổng thư ký Lê Hoài Anh kiêm Trưởng phòng Đội tuyển thay ông Trương Hải Tùng, sẽ phạt Trưởng ban Trọng tài (TT) Nguyễn Văn Mùi 1 tháng lương nếu TT VN đi thi FIFA mà rớt, thuê trọng tài Úc và Nhật cho vài vòng đấu cuối của V-League. (T.K)