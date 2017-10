Văn Quyến có một đêm cân nhắc trở lại Ninh Bình

(TNO) Văn Quyến hứa với CLB Ninh Bình là vào ngày 2.5 sẽ có câu trả lời về việc có quay lại đá trận đấu vòng knock out AFC Cup hay không.

Chuyện Văn Quyến có muốn tiếp tục thi đấu hay nghỉ hẳn sẽ do chính anh quyết định - Ảnh: Khả Hòa

Gần 2 tuần trước, cầu thủ xứ Nghệ đã từ Ninh Bình trở về Vinh và hầu như im hơi lặng tiếng, ngoại trừ lần xuất hiện duy nhất tại quán cà phê của đồng đội cũ Nguyễn Lâm Tấn vào trưa 29.4.

Truớc khi chia tay Ninh Bình, Văn Quyến cũng đã tuyên bố sẽ từ giã sự nghiệp vì “không thể chịu đựng được những áp lực do bóng đá mang lại”. Anh cũng đã có đơn xin thanh lý hợp đồng với Ninh Bình và nói với một số đồng đội rằng muốn về quê để kinh doanh và lập gia đình.

Không rõ bao giờ Văn Quyến có thể trở thành doanh nhân, vì qua lời vợ sắp cưới của Quyến, anh vẫn nặng lòng với bóng đá và có thể lời chia tay cách đây ít lâu chỉ là “bông đùa”. Hoặc theo như cách nói của HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Quyến bức xúc vì mình bị nghi ngờ là tiêu cực. Song đến lúc này, cơ quan công an không có kết luận gì về Quyến cả”.

Chiều 1.5, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Lãnh đạo CLB Ninh Bình giao cho tôi việc liên lạc với Văn Quyến để thuyết phục Quyến quay trở lại Ninh Bình.

Tôi cũng đã gọi cho Quyến và nói rõ, nếu Quyến thực sự muốn từ giã bóng đá, muốn nghỉ hẳn thì CLB sẽ tổ chức cho Quyến một trận đấu chia tay hoành tráng. Đó cũng là trận vòng knock out AFC Cup với Churchill Brothers (Ấn Độ) vào ngày 13.5.

Không phải vì đội tôi đang thiếu người mà phải gọi Quyến bằng mọi giá. Mà việc mời Quyến quay lại mang một ý nghĩa khác. Dù sao, Quyến cũng là cầu thủ đặc biệt của Bóng đá Việt Nam.

Nếu Quyến vĩnh viễn muốn rời xa bóng đá thì Quyến hãy chơi trận này như trận cuối cùng của sự nghiệp.

Tôi sẽ liên hệ các doanh nghiệp để họ trao tặng cho Quyến món quà chia tay. Quyến trả lời sẽ xem xét đề nghị của tôi và trả lời vào ngày đội tập trung trở lại 2.5”.



HLV Nguyễn Văn Sỹ đau đầu về vụ tiêu cực của các cầu thủ Ninh Bình - Ảnh: Khả Hòa

Ông Sỹ cũng cho biết thêm, nếu AFC không đồng ý cho Ninh Bình đá sân nhà vào ngày 13.5 thì Ninh Bình đã nghĩ đến phương án thuê sân Mỹ Đình hay Hàng Đẫy tại Hà Nội hoặc Thiên Trường ở Nam Định.

“Nhưng khá may là AFC đã đồng ý cho chúng tôi đá tại sân Ninh Bình vì CLB đã cam kết kịp sửa sang sân bãi và đảm bảo các điều kiện về an ninh an toàn cho cả đội khách”, ông Sỹ nói.

Nhắc lại chuyện hai cầu thủ Ninh Bình bị bắt giam, ông Sỹ không khỏi ngậm ngùi: “Khi biết Trần Mạnh Dũng dính đến cá độ, tôi đã thực sự bị sốc. Còn bây giờ thì cảm thấy vừa thương vừa giận.

Sau khi bị triệu tập để nộp lại tiền thắng độ tại cơ quan công an, Trần Mạnh Dũng đã thề với tôi rằng, em chỉ làm độ trận đấu với Kelantan chứ không bán đứng anh ở các trận đấu tại V-League.

Dũng còn bảo thêm là không quen biết Đào Đức Lợi từ trước mà lần đầu tiên liên hệ với Lợi khi đội sang Malaysia. Tôi chỉ trả lời, cậu nói thế thì tôi biết thế chứ làm sao tôi tin cậu được nữa. Nhưng đúng là lúc này tôi thấy các học trò của mình quá dại dột để phải trả cái giá quá đắt”.

Lan Phương

