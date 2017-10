Văn Quyến quay trở lại sân tập

(TNO) Chiều nay, 17.4, cầu thủ Phạm Văn Quyến đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội trên sân tập của CLB The Vissai Ninh Bình.

Văn Quyến tập luyện khá nghiêm túc

Theo quan sát của phóng viên, Văn Quyến tập luyện tích cực nhưng vẻ mặt đậm nét suy tư. Cuối buổi tập, Văn Quyến từ chối trả lời phỏng vấn của các phóng viên. “Thời điềm này đừng có hỏi em. Em không có trả lời đâu”, Quyến dứt khoát.

Trưa nay, trả lời Thanh Niên Online, ông Phạm Văn Lệ, Chủ tịch CLB Vissai Ninh Bình, xác nhận: “Cả buổi sáng Văn Quyến ở tại đại bản doanh của đội bóng và gần như chắc chắn sẽ tham gia buổi tập chiều nay”.

Tuy nhiên, trong buổi tập chiều nay hai cầu thủ Danh Ngọc và Văn Thắng tiếp tục vắng mặt. “Danh Ngọc xin về quê chăm sóc vợ chuẩn bị sinh con. Văn Thắng về quê lo chuyện gia đình”, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

HLV Nguyễn Văn Sỹ nói rằng, hiện vẫn chưa có danh sách chính thức những cầu thủ sẽ cùng đội bóng đến Myanmar thi đấu trận tiếp theo tại AFC Cup.

“Sau khi nhận được thông báo của cơ quan điều tra, chúng tôi mới có thể lên danh sách này”, HLV Sỹ nói.



Quyến ngồi lặng lẽ một góc cùng các cầu thủ ngoại của V.Ninh Bình

Cũng trong chiều 17.4, thượng tá Lã Hồng Phúc, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng điều tra và củng cố các chứng cứ trong vụ án hình sự đánh bạc xảy ra ngày 18.3.2014 tại CLB Ninh Bình thuộc Công ty TNHH Hoàng Phát thể thao. Theo thượng tá Phúc, đến cuối giờ chiều nay, Công an tỉnh vẫn chưa khởi tố bị can.

