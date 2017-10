Văn Quyến sẽ bị SLNA thanh lý hợp đồng

Cầu thủ N.Sài Gòn tương lai vẫn bất định Vào ngày 28.10, lần đầu tiên cầu thủ N.Sài Gòn sẽ được triệu tập để đơn vị chủ quản trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng trước khi đưa ra quyết định về tương lai của N.Sài Gòn. Đang học lớp HLV nâng cao tại thành phố Nha Trang, nhưng do tương lai của N.Sài Gòn đang là vấn đề cần phải giải quyết gấp rút, HLV Trần Tiến Đại, cũng là đại diện cho công ty Xuân Thủy sẽ bay về TP.HCM vào tối 27.10. Ông Đại bay về TP.HCM để vào ngày chủ nhật (28.10) sẽ có cuộc gặp với các cầu thủ N.Sài Gòn. Tương lai của N.Sài Gòn hiện vẫn chưa tìm được hướng ra. Do vậy, phía công ty Xuân Thủy muốn ông Trần Tiến Đại đứng ra làm đại diện để trao đổi với các cầu thủ, nhằm tìm ra hướng giải quyết hợp lý nhất. Hiện do vướng phải những vi phạm về quy chế, tương lai của N.Sài Gòn đang bế tắc dù đã được chuyển giao cho công ty Xuân Thủy. Nếu áp dụng theo đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp được soạn thảo năm 2012, công ty Xuân Thủy muốn giữ lại đội bóng để thi đấu cũng không được (vì có liên hệ đến đội bóng Sài Gòn Xuân Thành của “bầu” Thụy), mà bán lại cho đơn vị khác cũng không xong (phải thi đấu ít nhất 1 năm mới được chuyển giao). Trong khi đó, một số cầu thủ N.Sài Gòn cho biết đã nhận được tin sẽ lên TP.HCM tập trung vào ngày chủ nhật này để bàn chuyện tương lai. Đây là điều mà các cầu thủ đều rất chờ đợi vì đang quá nóng ruột.