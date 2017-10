Văn Quyết - Công Phượng: 'Nhân tố bí ẩn' của tuyển Việt Nam

(TNO) Hai cái tên với hai đôi bàn chân rất... ngoan, từng khiến hàng phòng ngự đối phương không ít lần chao đảo: Văn Quyết và Công Phượng, rất có thể sẽ cùng kết hợp trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng (áo khoác cam) và Văn Quyết (phía sau) thi đấu rất ăn ý trong buổi đấu tập của tuyển Việt Nam chiều 13.5 - Ảnh: Minh Tú Công Phượng (áo khoác cam) và Văn Quyết (phía sau) thi đấu rất ăn ý trong buổi đấu tập của tuyển Việt Nam chiều 13.5 - Ảnh: Minh Tú

Hai số 10, một của đội tuyển quốc gia, một của tuyển U.23 Việt Nam, đã cùng nhau khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương trong màn đấu tập chiều nay với vai trọng tài thuộc về HLV Miura. Và những người có mặt trên sân tập đã chứng kiến màn thi tài này đều nhận ra rằng, sự vượt trội về mặt kiểm soát bóng của "đội xanh" với sự góp mặt của Văn Quyết và Công Phượng.



Kể cả khi đối thủ là những người đàn anh già rơ hơn về kinh nghiệm, thì Văn Quyết, Công Phượng, với sự giúp sức của Trọng Hoàng phía sau, vẫn dễ dàng kiểm soát bóng và triển khai tấn công một cách áp đảo. Những pha đập nhả được hai cầu thủ này thực hiện khá nhuần nhuyễn. Và như đã tập luyện cùng nhau từ rất lâu, cả hai số 10 này tỏ ra rất ăn ý từ hai bên cánh, tạo thành hai mũi tấn công nguy hiểm và liên tục khiến các "đối thủ" phải nhận phần thiệt.

Công Phượng (10) hòa nhập rất nhanh với lớp đàn anh ở đội tuyển quốc gia - Ảnh: Minh Tú Công Phượng (10) hòa nhập rất nhanh với lớp đàn anh ở đội tuyển quốc gia - Ảnh: Minh Tú

Trong buổi tập chiều nay, HLV Miura đã để Công Phượng chơi ở vị trí tự do giữa hai đội hình. Chân sút quê Nghệ An có thể tự do phối hợp với bất cứ cầu thủ nào mà anh muốn và chúng tôi quan sát thấy, Văn Quyết chính là đối tác khá ăn ý với Công Phượng.



Cả Văn Quyết lẫn Công Phượng đều có thiên hướng chơi tiền đạo lùi, thích di chuyển tự do và thường xuyên đi bóng xâm nhập vòng cấm từ hai cánh, 2 cầu thủ này cũng đều có khả năng dứt điểm và chớp cơ hội rất tốt.

"Nếu HLV Miura để 2 cái tên này cùng thi đấu trên hàng công của đội tuyển Việt Nam thì chưa biết hàng thủ của đối phương sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế nào", một phóng viên chứng kiến buổi tập chiều nay bình luận.

Đỗ Hải