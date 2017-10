Văn Quyết đóng vai người hùng, Hà Nội T&T lên đỉnh V-League 2016

15 giờ

HLV trưởng Hà Nội T&T Chu Đình Nghiêm nói: “Đây không phải lần đầu tiên V-League kịch tính cho đến tận những vòng đấu cuối. Sau 24 lượt, Hà Nội T&T, TQN và Hải Phòng đang lần lượt nắm giữ 3 vị trí dẫn đầu cùng 44 điểm. Chúng tôi thiếu vắng Hoàng Vũ Samson do bị tái phát chấn thương. Nếu sẩy chân, Hà Nội T&T sẽ đánh mất cơ hội vô địch. Vì thế, dù gặp một số bất lợi nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực đến cùng để giành chiến thắng trên sân khách”. HLV Phan Thanh Hùng của đội chủ nhà từ tốn phát biểu: “Nhân sự TQN bị khủng hoảng vì khuyết 3 chủ lực gồm Minh Tuấn, Văn Hiếu và Văn Khoa do lĩnh 2 thẻ vàng. Nhưng TQN sẽ quyết tâm lấy lại vị trí thứ nhất từ tay Hà Nội T&T bằng một chiến thắng thuyết phục. Tôi đã từng dẫn dắt Hà Nội T&T nhưng trong bóng đá, không có chỗ cho sự ân tình”. Nếu TQN và Hà Nội T&T bất phân thắng bại, đội Hải Phòng có cơ hội đoạt ngôi vô địch nếu thắng Long An trên sân khách. tin liên quan Sẽ thế nào nếu 4 đội đầu bảng cùng bằng điểm khi V-League hạ màn Trận hòa tiếc nuối của Than Quảng Ninh khiến V-League 2016 chứng kiến tới 3 đội đầu bảng cùng bằng điểm nhau sau vòng 24 V-League. Và thậm chí nếu xuất hiện kịch bản bất ngờ, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng hoàn toàn có thể bằng nhau về điểm số sau khi V-League kết thúc. Các cặp đấu khác: SHB Đà Nẵng gặp HAGL, Becamex Bình Dương gặp QNK Quảng Nam, SLNA gặp XSKT Cần Thơ, FLC Thanh Hóa gặp Sanna Khánh Hòa BNV.