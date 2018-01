Văn Quyết sẽ thi đấu ở Malaysia mùa 2018

CLB Kedah FA (Malaysia) sẽ trở thành bến đỗ mới của Văn Quyết khi lãnh đạo CLB Hà Nội đã chấp nhận nguyện vọng của anh. Ông Nguyễn Quốc Hội – chủ tịch CLB Hà Nội đã chia sẻ với báo Thanh Niên vào sáng 10.1: “Không chỉ CLB ở Malaysia mà cả CLB Muangthong United của Thái Lan đã cũng ngỏ lời muốn có được chữ ký của Quyết và cả hai đã có những buổi làm việc với chúng tôi. CLB Hà Nội rất đắn đo suy nghĩ vì Quyết là một nhân tố quá quan trọng của đội cả về chuyên môn lẫn tinh thần”.

Ông Hội nói tiếp: “Nhưng sau khi bàn bạc, chúng tôi cũng cảm thấy nên cho Quyết sang thi đấu ở môi trường mới. Nói gì thì nói, mùa giải 2017 tuy Hà Nội đứng thứ 3 nhưng xét về mặt cá nhân, Quyết đã trải qua những khủng hoảng tinh thần và cậu ấy cần được giải tỏa tâm lý.

Quyết đã trình bày nguyện vọng: Cho con đi một mùa hay nửa mùa thôi cũng được để con lấy lại đầu óc. Chúng tôi dù muốn giữ cũng rất khó khi Quyết đã thiết tha như thế. Vấn đề còn lại là lựa chọn đội nào cho Quyết. Quyết thì thích đội bóng bên Malaysia hơn còn tôi thì thích Muangthong United hơn. Dĩ nhiên, nếu đã ở Thái Lan thì cơ hội ra sân của Quyết ít hơn vì sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Còn bên Malaysia, họ được quyền chọn thêm 1 cầu thủ gốc Đông Nam Á bên cạnh 3 ngoại binh và 1 cầu thủ gốc châu Á. Do đó Quyết sẽ nhiều cơ hội được thi đấu hơn”.

Lãnh đạo CLB Hà Nội không cho biết số tiền phí lót tay mà chỉ nói “có một khoản nhưng điều đó không quá quan trọng”.

HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: “Quyết đi sẽ ảnh hưởng nặng đến chuyên môn vì khó ai có thể thay thế cậu ấy ở CLB vào thời điểm này. Chúng tôi sẽ phải lắp ghép lại đội hình để CLB không bị quá hẫng hụt do vị trí mà Quyết để lại. Samson cũng đã sang Thái Lan. Vị trí đội trưởng sẽ do anh em cầu thủ bình bầu vào thời gian tới. Nhưng có thể sẽ là Phạm Thành Lương”.

Ngày 10.1 trên trang Facebook chính thức của CLB Hà Nội đã cập nhật ảnh của Văn Quyết kèm lời chia tay bằng tiếng Anh: "Can't Keep Calm Because We Will Miss You".

Lan Phương