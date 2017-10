Văn Thành lập hattrick, U.21 Hà Nội T&T vào chung kết với An Giang

Lần đầu cho An Giang

An Giang (AG) đã lần đầu giành quyền vào chơi trận chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 sau khi đánh bại “ngựa ô” Bình Đình (BĐ) 1-0 ở trận bán kết 1 vào chiều qua. Trận bán kết đã diễn ra rất hấp dẫn đến phút cuối cùng bởi một đội tìm cách bảo vệ thành quả, còn đội kia dốc toàn lực tấn công. Trước một BĐ đá rất hay, AG may mắn mở tỷ số trận đấu ở phút 23 nhờ công Lại Bảo Hữu. Tình huống ghi bàn của AG có phần lỗi của thủ môn Minh Hoàng (BĐ) khi anh ra bóng sớm và lụp chụp để cho chân sút AG sút vào khung thành trống. Sau bàn thua, BĐ đẩy cao đội hình liên tục ép sân. Người hâm mộ có mặt trên sân Thống Nhất đã rất hứng khởi khi thấy BĐ tổ chức tấn công rất bài bản, liên tục dồn ép AG vào thế chống trả, nhưng đáng tiếc là bàn thắng vẫn không đến với đội bóng đất võ. Đáng tiếc nhất là cú sút bật cột dọc của Ngọc Toàn ở phút 33 và cú dứt điểm từ xa của Văn Quý rất căng và hiểm, nhưng thủ môn Đặng Ngọc Tuấn (AG) đã xuất sắc cản phá. Chiến thắng của AG mang đậm dấu ấn của thủ môn Ngọc Tuấn bởi anh đã chơi một trận quá hay làm nản lòng chân sút BĐ. Góp công lớn giúp AG vào chung kết, Ngọc Tuấn vinh dự được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất với phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Thua trận nhưng BĐ vẫn ngẩng cao đầu khi họ đã chơi một trận cầu cống hiến. Quang Huy