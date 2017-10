Văn Thị Thanh: Đây sẽ là mùa giải cuối cùng của tôi

Giã từ màu áo đội tuyển nữ VN ngay sau khi cùng đồng đội đoạt chức vô địch SEA Games 25 nhưng Văn Thị Thanh chưa chính thức nói lời chia tay sân cỏ. Nữ tuyển thủ xinh đẹp đã lý giải cho quyết định chơi nốt mùa giải vô địch quốc gia 2010 sẽ khởi tranh vào ngày 8.3: “Tôi khoác áo Hà Nam từ năm 2002 nhưng chưa một mùa giải nào, đội bóng quê hương lại được thi đấu ngay tại sân nhà. Tôi rất mừng vì lần đầu tiên, giải vô địch quốc gia nữ được tổ chức lượt đi tại Hà Nam. Khán giả Hà Nam sẽ lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt “đứa con cưng” của mình. Nhà tài trợ Phong Phú Hà Nam cũng kỳ vọng vào chúng tôi rất nhiều và đã đưa ra mức thưởng 20 triệu đồng/trận nếu thắng còn hòa là 10 triệu. So với bóng đá nam thì không thấm vào đâu nhưng khoản thưởng như vậy cũng tạo ra niềm vui rất lớn cho chị em.

Chị bình luận thế nào về các đối thủ của mùa giải năm nay?

Giải năm nay sẽ chứng kiến nhiều xáo trộn lớn về nhân sự ở các CLB. Ví dụ như không còn đội Hà Tây nữa vì Hà Nội và Hà Tây đã sáp nhập thành một. Hà Nội Tràng An 1 trở thành CLB đáng gờm nhất bởi quy tụ lực lượng cực mạnh. Không quá lời khi nói rằng, Tràng An 1 chính là đội tuyển VN thu nhỏ với Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Muôn, Kim Tiến, Lê Thị Oanh, Từ Thị Phụ, Nguyễn Thị Nga…Tuy nhiên, theo nhận định của tôi, Tràng An 1 sẽ chịu một áp lực tâm lý rất lớn khi phải gánh trên mình chỉ tiêu phải đoạt chức vô địch. Trong khi đó, các đội gặp Tràng An 1 lại vô cùng thoải mái. Vì thế, Tràng An 1 lại là đội khó đá nhất giải.

Còn các đội còn lại, mạnh yếu ra sao?

Thông tin thêm Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Cánh buồm đỏ 2010 diễn ra theo thể thức hai lượt đi-về. Lượt đi diễn ra từ 8 đến 26.3 tại Hà Nam còn lượt về được tổ chức trên sân Thống Nhất (TP.HCM) từ 9 đến 26.6. Đội vô địch, á quân, hạng Ba lần lượt nhận được giải thưởng 80 triệu, 60 triệu và 30 triệu đồng.

Hà Nội Tràng An 2 bao gồm những cầu thủ còn lại của Hà Nội và Hà Tây (cũ). Nói còn lại, không có nghĩa là những cầu thủ yếu. Tràng An 2 với sự bổ sung một vài cầu thủ của Tràng An 1 vừa đoạt chức vô địch giải TP.HCM mở rộng. Đây cũng là đối thủ mạnh của giải. Á quân mùa giải trước, Than khoáng sản VN có mất mát lớn về nhân sự khi tuyển thủ Mai Lan giải nghệ, Bùi Thị Tuyết bị chấn thương từ sau SEA Games 25. TP.HCM vẫn có sự góp mặt của Kim Chi nhưng Lưu Ngọc Mai sẽ không thi đấu nữa. Điểm mạnh nhất của TP.HCM là có thủ môn số 1 VN Kiều Trinh. Tuy nhiên, cơ hội đoạt chức vô địch của cả Than và TP.HCM không sáng như hai đội của Hà Nội.

* Như chị vừa nói, Hà Nam được kỳ vọng rất nhiều…

…Nhưng chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu đứng thứ 3 của lượt đi. Lượt về thì tính sau. Các mùa giải trước, Hà Nam chỉ đứng thứ 4, thứ 5 nên cố gắng cải thiện tình hình. Trên vai tôi là trách nhiệm của chiếc băng đội trưởng nên tôi ngoài nỗ lực để đảm bảo phong độ của bản thân, còn phải kết hợp chị em thành một mối để khán giả nhà không rơi vào cảnh thất vọng. Đây là mùa giải cuối trong sự nghiệp nên tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt rồi nghỉ.

Mùa giải năm nay, Quả bóng vàng 2008 Ngọc Châm dù vẫn được đăng ký trong màu áo Tràng An 1 nhưng sẽ khó lòng thi đấu vì chấn thương vẫn chưa khỏi hẳn. Chị có nghĩ mình sẽ có cơ hội đoạt một danh hiệu cá nhân nào đó?

Đã là cầu thủ, ai chẳng mong muốn giành được một điều gì đó cho riêng mình. Nhưng có thành công hay không còn phụ thuộc vào phong độ của cả một tập thể. Còn nói về Ngọc Châm, tôi rất tiếc cho cô ấy. Châm đã quá không may mắn vì không thể góp công sức tại SEA Games 25. Châm thực sự là một cầu thủ có tài và điều khiến tôi khâm phục nhất chính là tinh thần của cô ấy. Bản thân tôi đã học tập rất nhiều từ ý chí tập luyện đến độ quyết liệt của Châm. Đời còn dài và Châm còn nhiều cơ hội quay lại sân cỏ.

Lan Phương