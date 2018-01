Văn Toàn của HAGL và HLV Minh Phương cạnh tranh giải Fair Play 2017

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 V-League 2017 ngày 8.4, trọng tài đã có nhiều quyết định tranh cãi, gây ức chế cho chủ nhà HAGL dẫn đến trận thua ngược 2-3 trước FLC Thanh Hóa. Nhiều cầu thủ lẫn thành viên Ban lãnh đạo đội chủ nhà đã không giữ được bình tĩnh ở những phút cuối. Đó là tình huống Uche của Thanh Hóa ghi bàn ở phút thứ 90. Khi ấy rất nhiều cầu thủ chủ nhà HAGL lao ra phản ứng với trọng tài. Đúng vào thời điểm sân Pleiku như chỉ còn chờ một que diêm là cháy bùng lên thì tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã kêu gọi đồng đội không tẩy chay và quay lại sân thi đấu. Toàn bất chấp cả cấp trên đang nổi nóng, anh chạy đến xô những người tuổi cha chú mình đang hăng máu và năn nỉ hãy để toàn đội ra sân đá nốt trận đấu nhằm tránh một cuộc đình công như CLB Long An trên sân Thống Nhất, ngày 19.2. Sau hành động đó Văn Toàn cứu CLB HAGL trước án phạt nguội của ban tổ chức và nhận được rất nhiều lời ngợi khen của các chuyên gia bóng đá và người hâm mộ.

Xếp thứ 2 là nữ tuyển thủ Thùy Trang và hình ảnh người mẹ bị bệnh hiểm nghèo với quyết tâm vô địch SEA Games 29 giúp mẹ thêm sức mạnh tinh thần và có tiền chữa bệnh.

Nét đặc biệt ở mùa giải vừa qua là BTC cũng đã thống nhất chọn ra danh hiệu phản cảm nhất bóng đá Việt Nam năm 2017. Thật hy hữu khi CLB Long An lại trở thành tâm điểm của cả hai giải cao thượng và phản cảm.

Với tình huống can thiệp kịp thời, hạ hỏa những cái đầu nóng của cầu thủ nhà, buộc các học trò tuân thủ luật chơi trong trận Long An - FLC Thanh Hóa sau khi bị trọng tài bẻ còi, HLV Nguyễn Minh Phương được BTC đề cử vào vị trí thứ 3 giải thưởng cao thượng. Trong khi đó, với hành động phản ứng trọng tài, tẩy chay không tiếp tục thi đấu tại trận gặp TP.HCM ở sân Thống Nhất, CLB Long An đã xếp nhất ở "giải thưởng" phản cảm.

Xếp thứ 4 giải thưởng cao thượng là HLV Mai Đức Chung. Sau khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games 29 trở về, ông thầy họ Mai đã tiếp tục dấn thân nhận trách nhiệm dìu dắt đội U.23 Việt Nam trong hoàn cảnh đội này đang sa sút tinh thần sau thất bại ở SEA Games và chưa tìm ra người thay thế khi HLV Hữu Thắng từ chức.

Đội Futsal Thái Sơn Nam với tinh thần thi đấu ngoan cường ở giải Vô địch futsal các CLB châu Á 2017 diễn ra tại TP.HCM, xếp vị trí thứ 5. Họ thua trận đầu nhưng siết tay nhau thi đấu với tinh thần cao lội ngược dòng vào bán kết và đoạt huy chương đồng của giải cùng danh hiệu đội bóng Fair Play của giải.

Khoảng 150 đại biểu gồm phóng viên chuyên lĩnh vực bóng đá, các chuyên gia, giám sát trận đấu và giám sát trọng tài sẽ tiến hành bỏ phiếu chọn ra đề cử được nhận Fair Play 2017. "Giải thưởng" phản cảm nhất năm 2017 BTC đã quyết định trao "giải thưởng" phản cảm nhất cho CLB Long An, vì có hành vi phản ứng trọng tài, tẩy chay không tiếp tục thi đấu trận đấu với CLB TP.HCM. Bên cạnh đó, BTC cũng liệt kê ra một số hình ảnh phản cảm trong bóng đá Việt Nam năm qua như trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã kết luận Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) không chơi xấu Châu Ngọc Quang (HAGL); Ủy viên ban chấp hành VFF Lê Nguyên Hồng (Quảng Nam) chê trọng tài học trường mù Nguyễn Đình Chiểu gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trong nhiều giới; Ban kỷ luật VFF dung dưỡng cho hành vi bạo lực ở vòng 23 V-League khi cầu thủ Olaha (SLNA) giật chỏ vào mặt hậu vệ Nguyễn Cửu Huy Hoàng (Khánh Hòa) nhưng lại kết luận là “không mang tính bạo lực”; Văn Quyết đánh nguội Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh)

