Văn Toàn lập cú đúp, HAGL thắng ngược trận chung kết ngược

15 giờ 20

Chủ tịch Võ Thành Nhiệm của CLB Long An trước thông tin HLV Calisto có thể sang Việt Nam đã nói ngay "Giờ này có Mourinho sang cũng chẳng giải quyết được gì cả! Quan trọng là anh em cầu thủ ra sân như thế nào thôi!". Khoan hãy đào sâu chuyên môn, nhưng rõ ràng ông "Út" Nhiệm có lý của mình. Bởi nếu chỉ qua làm một vài ngày thì Mourinho cũng chưa chắc đã nhớ hết tên cầu thủ chứ đừng nói là đưa ra phép màu giúp Long An lột xác. Trước tiên tự cứu mình thôi. Ông Nhiệm có cơ sở niềm tin khi sau một giai đoạn trồi sụt, Long An đã kịp tăng tốc với 2 chiến thắng ltrong 3 trận gần nhất trước Sài Gòn và Đồng Tháp (xen giữa là thất bại 1-2 trước SLNA). Việc vượt qua xác Đồng Tháp cũng là yếu tố tinh thần tích cực, giúp họ toàn tâm ý cho cuộc chiến thoát khỏi vị trí đi play-off với HAGL. tin liên quan Trọng tài Thái Lan bắt chính trận Long An - HAGL: Chỉ là thuốc giảm đau? Ban tổ chức V-League 2016 thông báo trận 'chung kết ngược' giữa Long An và HAGL (17 giờ, 17.8) sẽ được điều khiển bởi trọng tài ngoại, cụ thể là ông Teetichai Nualjan người Thái Lan. Nhưng HAGL cũng không phải dạng vừa. Thậm chí, phong độ của họ còn ấn tượng hơn khi quật ngã 2 đại gia FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương để vào lúc này đang cách đối thủ trực tiếp Long An 3 điểm. Chẳng có phép thuật của "phù thủy" Calisto, nhưng trận chiến Gạch - Gỗ không vì thế mà mất đi kịch tính. Với Long An, họ buộc phải thắng nếu muốn san bằng được khoảng cách với HAGL. Trong trường hợp hòa, họ sẽ kém đối thủ "3 điểm rưỡi" (vì thua đối đầu). Còn trong trường hợp thua, khoảng cách sẽ là hơn 7 điểm vời vợi. Vòng 21 V-League 2016 cũng sẽ chứng kiến phố Biển Nha Trang là tâm điểm khi đón tiếp Hải Phòng. Hà Nội T&T sẽ trở về nhà tiếp XSKT.Cần Thơ để níu kéo giấc mơ vô địch. SHB.Đà Nẵng buộc phải gượng dậy sau thất bại trước QNK.Quảng Nam dù trước mắt họ là chuyến làm khách tại sân Vinh nơi SLNA luôn biết cách để quân ông Đức phải chùn chân.