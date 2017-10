Vắng nhiều trụ cột, U.23 Thái Lan vẫn thắng đậm Myanmar 4-0

Đội hình xuất phát:

U.23 Thái Lan: Somporn Yos (TM), Suriya Singmui, Adisorn Promrat (C), Thitiphan Puangjan, Atit Daosawang, Pinyo Inpinit, Pakorn Panrmpak, Tanaboon Kesarat, Triston Do, Siwakorn Chakkuprasart, Chenrop Sampaodi. U.23 Myanmar: Kyaw Zin Phyo (TM), Si, Thu Aung, Nay Lin Tun (C), Kaung Sat Naing, Phyo Ko Ko Thein, Hein Thiha Zaw, Chit Su Moe, Shine Thu Ya, Ye Ko Oo, Ye Win Aung, Win Zin Oo.