Vắng Quang Hải, CLB Hà Nội vẫn đoạt Siêu Cúp quốc gia 2018

Hà Nội thiệt quân trước trận đấu được bầu Hiển treo thưởng 4 tỉ đồng Ngày 17.2, đội Hà Nội sẽ di chuyển sang Trung Quốc chuẩn bị cho trận đấu vòng loại thứ 3 AFC Champions League 2019 gặp CLB Shandong Luneng. Vì vẫn đang thụ án treo giò 4 trận do mắc lỗi từ 2 năm trước tại AFC Cup 2017 nên Samson sẽ không đi cùng đội. Trong trận đấu trên sân khách gặp CLB Ceres Negros (Philippines) trong khuôn khổ AFC Cup 2017, Hoàng Vũ Samson đã có hành vi bạo lực, đấm cầu thủ đối phương nên nhận án phạt treo giò kèm chế tài 1.000 USD. Ngoài ra, Hà Nội cũng không thể có sự đóng góp của Thành Lương vì không kịp làm hộ chiếu mới. Hộ chiếu cũ của Lương đã không còn một chỗ kín vì đã di chuyển nước ngoài quá nhiều trong vài năm qua. Dù hộ chiếu vẫn còn hạn nhưng không còn chỗ để đóng dấu hải quan. Lý do hi hữu này khiến Lương phải ở nhà. Ngoài ra, ngoại binh Mc Donald cũng không thể sang Trung Quốc vì không kịp làm visa. Cách đây ít ngày, bầu Hiển đã tuyên bố nếu Hà Nội đánh bại Shandong Lueng vào ngày 19.2, đội sẽ được thưởng 4 tỉ đồng. Bầu Hiển cũng đã thưởng 2 tỉ đồng sau khi Hà Nội vượt qua Bangkok United ở trận đấu vòng sơ loại AFC Champions League.