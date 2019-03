VCK giải bóng đá U.19 quốc gia 2019 sẽ có bảng tử thần

Đầu tiên các đội nhất nhì ở mỗi bảng vòng loại sẽ tách đều ra 2 bảng. Trong từng bảng sẽ có không quá 2 đội đầu các bảng ở vòng loại. Đội chủ nhà HAGL sẽ nằm ở bảng A đá trận khai mạc.

10 giờ ngày 7.3, tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku) sẽ diễn ra cuộc họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải bóng đá U.19 quốc gia năm 2019. 8 đội sẽ chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt trên sân Pleiku (trận 1 lúc 15 giờ, trận 2 lúc 17 giờ 30) từ ngày 8 - 13.3, riêng lượt cuối 2 bảng sẽ đá cùng 15 giờ trên sân Pleiku và sân Hàm Rồng. 2 đội đầu mỗi bảng tranh bán kết ngày 15.3. Trận chung kết vào ngày 17.3 lúc 16 giờ. Sau giải VFF sẽ thành lập đội tuyển chọn VN thi đấu giải quốc tế U.19 tại Nha Trang với các đội tuyển U.19 Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Căn cứ vào các quy định này có thể thấy bảng A VCK sẽ gồm HAGL, 1 đội đầu bảng và 2 đội nhì bảng vòng loại. Còn bảng B sẽ gồm Phú Yên, 2 đội đầu bảng và 1 đội nhì bảng vòng loại. Như vậy sẽ có 3 trường hợp bốc thăm xảy ra ở bảng A gồm HAGL, Viettel, SHB Đà Nẵng, An Giang (trường hợp 1), HAGL, Hà Nội, SLNA, An Giang (trường hợp 2) và HAGL, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương (trường hợp 3). Hai trường hợp đầu sẽ là cuộc chiến tay ba nóng bỏng giữa các tên tuổi lớn giàu truyền thống và đang cung cấp nhiều tài năng cho các đội tuyển trẻ. Riêng An Giang có thể sẽ là đối thủ gây bất ngờ.