VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2016: Quảng Ninh đã sẵn sàng

Đến nay công tác chuẩn bị của BTC giải và địa phương đăng cai đã gần như hoàn tất. Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh, đơn vị phối hợp tổ chức đã chỉnh trang lại sân Cẩm Phả và sân Cửa Ông, lu lại mặt sân và lắp ghép các ghế ngồi mới phục vụ cho VCK U.21.

Công tác tuyên truyền quảng bá thông tin và hình ảnh VCK U.21 tại TP.Cẩm Phả, Hạ Long và một số nơi khác của tỉnh đã được đẩy mạnh với rất nhiều pa nô, băng rôn, phướn tại các trục đường chính và khu vực xung quanh cũng như trong sân vận động.

Hội Cổ động viên Quảng Ninh đã lên kế hoạch cổ vũ VCK U.21 với nhiều hình thức văn minh, phong phú, đẹp mắt, hứa hẹn sẽ gây ấn tượng. Khách sạn mới xây rất đẹp Hải Yến (đường Trần Phú, TP.Cẩm Phả) dành hơn 40 phòng nghỉ phục vụ cho BTC, giám sát, trọng tài và báo chí. Nơi đây cũng diễn ra cuộc họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK vào lúc 10 giờ ngày 22.10. Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 23.10.



Hôm qua VFF và BTC giải đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh để thống nhất vẫn giữ nguyên thời gian thi đấu VCK giải U.21. Trong trường hợp sát ngày thi đấu, nếu địa điểm đăng cai bị ảnh hưởng bởi bão lũ thì VFF và BTC giải sẽ tùy tình hình thực tế xem xét tổ chức cho phù hợp.

Ngoài các giải thưởng tập thể chung cuộc và giải cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 do nhà tài trợ kim cương Clearmen trao, các giải Vua phá lưới do Yến sào Khánh Hòa trao, giải Thủ môn xuất sắc do Công ty truyền thông bóng đá VN (VFM) trao, giải Đội hình tiêu biểu do Công ty thể thao Động Lực trao thì Công ty Adidas sẽ trao thêm mỗi giải cá nhân 5 triệu đồng là các voucher sản phẩm. Ngoài ra, căn cứ vào bình chọn của Hội đồng chuyên môn tại giải U.21, Adidas sẽ ký hợp đồng tài trợ trang phục thi đấu trong 1 năm cho 3 cầu thủ VN xuất sắc nhất.

4 giám sát và 10 trọng tài sẽ làm nhiệm vụ tại VCK U.21 gồm: Giám sát trận đấu Nguyễn Thanh Minh (Kiên Giang), Trần Trung Kiên (Đà Nẵng). Giám sát trọng tài: Dương Văn Hiền (TP.HCM), Nguyễn Văn Hiệp (Gia Lai). Trọng tài chính: Nguyễn Đình Thái (Nghệ An), Dương Hữu Phúc (TP.HCM), Lê Đức Cảnh (Thanh Hóa), Đỗ Thành Đệ (Bến Tre), Mai Xuân Hùng (Đà Nẵng). Trợ lý trọng tài: Hà Văn Tuyên (Hải Phòng), Phạm Văn Hải (Phú Yên), Huỳnh Quốc Long (Huế), Đàng Năng Duy (Ninh Thuận), Trần Văn Trường (Đà Nẵng).

Đăng Khoa