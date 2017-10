VCK U.19 quốc gia 2017: Bình Định hạ Long An bằng cú lội ngược dòng nghẹt thở

Long An bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 17 do công của Cù Nguyễn Khánh nhưng chỉ 5 phút sau, Dương Vũ Linh đưa tỷ số trận đấu về thế cân bằng sau pha lốp bóng qua đầu thủ thành Trần Nhật Hà. Phút 48, khán giả Bình Định vui mừng khi Dương Vũ Linh ghi bàn thắng tiếp theo giúp đội nhà vượt dẫn 2-1. Thế nhưng pha đánh đầu của Đỗ Thành Công ở phút 51 đã cân bằng tỷ số 2-2 cho Long An. Đến phút 62, đội trưởng Ngô Tấn Tài ghi bàn đưa Bình Định vượt dẫn 3-2. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 của Dương Vũ Linh ở phút 68 khiến Long An vỡ trận và thua thêm 2 bàn ở phút 75, 83. Trận thắng 6-2 trước Long An giúp chủ nhà Bình Định nhen nhóm cơ hội vào bán kết trong khi đó sau 2 trận đại bại, Long An gần như bị loại.