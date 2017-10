VCK U.19 quốc gia 2017: Hà Nội gặp lại PVF ở chung kết

Tỷ số 2-1 không phản ánh hết thế trận trên bán kết 2 giải U.19 quốc gia, khi Hà Nội chơi áp đảo hoàn toàn và chỉ có sự kém may mắn mới khiến họ không ghi nhiều hơn 2 bàn thắng vào lưới Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế được đánh giá cao bởi tinh thần chơi bóng nhiệt huyết và khả năng “chịu đòn” tốt. Thực tế, họ đã gây được khó khăn cho đội bóng được đánh giá cao hơn là Hà Nội trong suốt hiệp 1. Về phần mình, HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra rất tự tin. Không cần thăm dò, ông bố trí đội hình dâng cao và chủ động tấn công khi bước vào trận bán kết. Ngay từ đường bóng đầu tiên, các mũi tấn công của đội bóng áo vàng liên tục gây sức ép lên khung thành của Thừa Thiên Huế, nhất là khi đối thủ có dấu hiệu hơi bối rối trong vài phút đầu. Đứng vững sau những áp lực đầu tiên, Thừa Thiên Huế với đại đa số cầu thủ chơi thấp bên 1/3 sân nhà dần ổn định và tiến hành vây bắt các vị trí trên tuyến đầu của Hà Nội, đặc biệt là chân sút Lê Văn Nam chơi rất năng nổ. Thế trận một chiều giúp Hà Nội hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân và tạo ra không ít pha bóng sóng gió về phía đối thủ. Nếu chính xác và may mắn hơn thì Phạm Văn Nam đã có thể ghi bàn từ các cơ hội của mình. Điều gì đến phải đến, nỗ lực tấn công với sức ép liên tục được duy trì lên khung thành đối thủ giúp Hà Nội có được bàn thắng như ý muốn khi Lê Văn Nam phá vỡ thế bế tắc bằng pha chớp thời cơ trong khu vực cấm địa ở phút 38. Có được bàn thắng giải tỏa áp lực, Hà Nội chơi chậm lại và chờ đối thủ dâng cao để lộ sơ hở trước khi có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 80, sau khi Văn Đạt căng ngang hợp lý giúp Nguyễn Văn Minh đệm lòng cận thành. Một thoáng sơ sẩy khiến Hà Nội để Thừa Thiên Huế rút ngắn tỷ số còn 1-2, khi Nguyễn An tung ra cú sút phạt trực tiếp bất ngờ vào góc gần. Dù vậy, một tích tắc lóe sáng đó là không đủ để Thừa Thiên Huế làm nên bất ngờ trước Hà Nội mạnh hơn toàn diện. Nhận HCĐ cùng ấn tượng đẹp về chú “ngựa ô” thú vị ở giải U.19 quốc gia 2017 xét ra vẫn là thành công lớn của Thừa Thiên Huế, sau một thời gian dài chìm khuất ở bóng đá đỉnh cao. Trong khi đó, Hà Nội đã đáp lại lời gọi của PVF để cùng tạo ra trận chung kết “trong mơ” vào lúc 15 giờ 30 ngày 31.3.