VCK U.19 quốc gia 2017: Hà Nội gặp Thừa Thiên Huế, Viettel đấu PVF ở bán kết

Sau 2 lượt trận ở bảng B Vòng chung kết giải U.19, thứ tự xếp hạng như sau: 1/ Hà Nội: 6 điểm, hiệu số 3/1, 2/. PVF: 3 điểm 4/2, 3/ Sông Lam Nghệ An: 3 điểm, hiệu số 2/2, 4/ Sanatech Khánh Hòa: 0 điểm, hiệu số 1/5. Với thứ tự này, Hà Nội đã chắc chắn ngôi đầu bảng, bất kể kết quả ở lượt cuối cùng, ngay cả khi họ thua đội bóng phố biển ở lượt cuối thì vị trí nhất bảng B cũng thuộc về Hà Nội (hơn đối đầu nếu so với PVF hay SLNA khi bằng điểm). Ngược với cảnh ngộ của Hà Nội thì Sanatech Khánh Hòa đã chính thức bị loại (có thắng trận cuối thì cũng không đủ điều kiện giành vé vào bán kết). Như vậy chiếc vé còn lại vào bán kết sẽ tùy thuộc vào trận PVF gặp SLNA trên sân Huyện Tây Sơn. Ở trận đối đầu thú vị này, PVF đang có lợi thế khi hơn hiệu số so với SLNA nên chỉ cần hòa là chăc chắn đi tiếp. Điều đó có nghĩa PVF có 2 cửa thắng và hòa nên sẽ thoải mái hơn, trong khi SLNA phải chịu áp lực buộc phải thắng. Tuy nhiên trong bóng đá, đội 2 cửa chưa chắc đã thắng vì khi đó tâm lý buộc phải thu mình lại để đạt mục tiêu (vì sợ thua) sẽ khiến họ khó đá. Còn đội 1 cửa trong tâm trạng không có gì để mất nên sẽ nỗ lực tấn công để tìm chiến thắng, nhiều lúc lại dễ đạt mục tiêu. PVF từng lọt qua khe cửa hẹp năm rồi cũng nhờ thắng trận cuối. Nhưng khi đó đối thủ của họ yếu hơn nhiều so với SLNA. Đây sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Đang khi lối đá nhiệt tình của PVF sẽ gặp phải chất quái của một đội phía bắc trung bộ vốn rất máu lửa và chịu va chạm. Sự trở lại của Hồng Sơn sẽ giúp tuyến giữa PVF chơi tốt hơn cũng như những thay đổi mang tính tich cực ở hàng công với Phạm Ngô Tấn Tài xuất hiện bên cạnh Đức Lợi và Thanh Hậu, hy vọng sẽ giúp cho PVF có sự khởi sắc nhất định. Còn với SLNA, họ hoàn toàn có thể đi tiếp khi sức tấn công ở hàng tiền đạo vẫn tốt như Lại Đức Anh hay Trần Tiến Anh. Nhưng tuyến giữa SLNA cần phải tổ chức lại khi Bạch Tiến Cường và Đặng Văn Lắm chưa làm tròn vai trò tổ chức, điều phối như trận gặp Hà Nội. Có sự điều chỉnh lại cho tốt sẽ giúp SLNA tìm cho mình ánh sáng cuối đường hầm.