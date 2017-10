VCK U.19 quốc gia 2017: Ngày hội bóng đá trẻ nóng bỏng trên đất võ

Trực tiếp các trận đấu trên sóng truyền hình và Youtube Phân bảng VCK U.19 Báo Thanh Niên 2017 Bảng A: Bình Định, Huế, Viettel, Long An Bảng B: Hà Nội, PVF, S.Khánh Hòa, SLNA * Tất cả các khán đài của sân Quy Nhơn sẽ mở cửa tự do để đón khán giả vào xem cổ vũ động viên cho các đội bóng trẻ Lịch thi đấu ngày khai mạc 21.3 * 15 giờ 30: Lễ khai mạc * 16 giờ: Bình Định - Huế * 18 giờ 30: Viettel - Long An 4 trận đấu gồm khai mạc, chung kết và 2 trận bán kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh của đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Định, HTV, VTC, K+. Ngoài ra, BTC giải và Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp các trận đấu khác trên Youtube để phục vụ người hâm mộ gần xa.