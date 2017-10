VCK U.19 quốc gia 2017: Viettel thắng 'hủy diệt' Long An

Cùng đến với VCK U.19 quốc gia 2017 với tư cách nhì bảng ở vòng loại, nhưng Viettel cho thấy sự vượt trội hoàn toàn về trình độ so chơi bóng trước đại diện miền Tây Long An, dễ dàng có trận thắng đậm 8-0 để xếp đầu bảng A sau lượt đấu khai mạc. Không tốn quá nhiều sức, á quân mùa giải trước Viettel làm tung lưới Long An. Ngay ở phút thứ 3, trong một pha tấn công cánh trái, tiền vệ Minh Hiếu bất ngờ sút từ ngoài khu vực cấm địa, bóng đi chìm vào góc xa mở tỷ số. Bàn thắng sớm đó đã mở ra một ngày thi đấu ác mộng với các cầu thủ Long An. 12 phút sau, tỷ số đã là 2-0 sau khi Nhâm Mạnh Dũng thoát xuống và đánh bại thủ môn Nhật Hà bằng cú sút chìm vào góc xa. Hai bàn thắng sau đó của Trần Danh Chung ở các phút 29 và 42 đã khép lại hiệp 1 với tỷ số dẫn 4-0 cho Viettel. Sau giờ giải lao, Long An rất nỗ lực để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, chỉ vài phút trật tự cũ lại được lập lại. Viettel bật nhả và kiểm soát bóng tuyệt đối như Barca và chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 khởi tranh, Nhâm Mạnh Dũng có bàn thắng thứ 2 trong trận để nâng tỷ số lên 5-0, trước khi .có cú hat-trick cho mình vào phút 60. Trần Danh Trung cũng tiếp bước với bàn thắng thứ 3 của mình vào phút 55. Nguyễn Kim Nhật là người khép lại chiến thắng hủy diệt của Viettel với pha lập công phút 66. Một trận đấu mà người ta thấy thực sự “thương” cho các cầu thủ Long An, khi họ mải miết chạy theo bóng. Cũng có lời khen cho ý thức của những cầu thủ trẻ miền Tây. Dù thua đậm họ vẫn rất cố gắng chống đỡ những đợt tấn công khắp mặt sân của Viettel và chơi bóng khá “lành”, không chặt chém kiểu ức chế. Với chiến thắng này, Viettel nghiêm nhiên tạm xếp đầu bảng A nhờ hơn Thừa Thiên Huế về hiệu số phụ quá vượt trội. Ở chiều ngược lại, Long An xếp chót bảng với hiệu số -8. HLV Nguyễn Kim Hùng sẽ có rất nhiều việc để làm bởi chắc chắn nhiều học trò của ông sẽ có một đêm mất ngủ.