VCK U.19 quốc gia 2017: Viettel và Thừa Thiên Huế vào bán kết

Thất bại 1-2 trước Viettel, cùng với chiến thắng 1-0 của Thừa Thiên Huế trước Long An trên sân Tây Sơn, đã khiến chủ nhà Bình Định và Long An chính thức nói lời chia tay VCK U.19 quốc gia 2017.

Bình Định vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ, nếu họ thắng ngược Viettel với cách biệt 2 bàn (ví dụ: 3-1, 4-2...). Thêm nữa, nếu ở trận cùng giờ Long An thắng Thừa Thiên Huế thì Bình Định cũng vào, bởi khi đó có 3 đội cùng 3 điểm và Bình Định sẽ vượt lên nhờ lợi thế đối đầu với Long An.

Long An: Nhật Hà, Bình An, Thanh Kha, Thành Công, Xuân Tiến, Nguyễn Khánh, Văn Ký, Anh Tuấn, Văn Thịnh, Thanh Tuấn, Hoàng Anh

15 giờ