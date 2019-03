BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Tại 2 lượt đấu trước, HAGL đã thắng Viettel 1-0 ở trận mở màn nhưng sau đó thua Đà Nẵng 1-2. Điều này đồng nghĩa nếu Viettel thắng Đà Nẵng thì 3 đội bóng sẽ lần lượt thắng lẫn nhau. Ở giải U.19 quốc gia năm nay, thành tích đối đầu được tính đến đầu tiên khi có từ 2 đội trở lên bằng điểm. Nếu Viettel thắng Đà Nẵng và HAGL thắng An Giang, đồng nghĩa Đà Nẵng, Viettel và HAGL có cùng 6 điểm và cùng thắng lẫn nhau. tin liên quan VCK U.19 Quốc gia 2019, HAGL 1-0 Viettel: Màn ra mắt mãn nhãn Ra sân với 3 cầu thủ chỉ mới 16 tuổi (sinh năm 2003) và 4 cầu thủ 17 tuổi (2002), nhưng HAGL ngay lập tức thể hiện được lối chơi bật ban ít chạm trong quãng ngắn của mình để tạo ra thế trận vượt trội trước Viettel. Đồng nghĩa nếu Viettel thắng Đà Nẵng 3-2, cả 2 sẽ cùng vào vòng trong vì cùng ghi nhiều bàn hơn HAGL trong các lượt đối đầu. Tình hình phức tạp hơn một chút trong trường hợp Viettel thắng 2-1. Lúc đó, Đà Nẵng chắc chắn vào vòng trong vì ghi được nhiều bàn thắng hơn, trong khi HAGL và Viettel đều bằng nhau ở các chỉ số phụ. Dó luật đối đầu chỉ sử dụng một lần, nên lúc đó Viettel và HAGL sẽ so nhau về thành tích ở cả giải đấu, tức là các chỉ số phụ như hiệu số bàn thắng, số bàn thắng ở bảng A. Trong trường hợp đó, HAGL sẽ có chút lợi thế vì An Giang đã hết mục tiêu. Nhưng thực tế chưa chắc như vậy vì đại diện miền Tây sẽ có những sự trở lại quan trọng. Đó là HLV trưởng Nguyễn Hồ Nhật Tiến và 4 cầu thủ Nguyễn Minh Trí (4), Bùi Phước Đại (3), Khưu Thượng Phúc (22), Phạm Hữu Nhiều (5). Quyết tâm rời giải với cái đầu ngẩng cao sẽ khiến HAGL không dễ chơi trên sân nhà Pleiku lúc 15 giờ, cùng giờ với trận Viettel - Đà Nẵng ở Hàm Rồng. Ngược lại, Đà Nẵng và Viettel mới là người nắm trong tay quyền tự quyết. BHL cả 2 đều cam kết sẽ chỉ đạo quân nhập cuộc với tinh thần quyết thắng, để nắm chắc trong tay cơ hội lọt vào vòng trong. Sẽ là những cuộc so kè ngạt thở, nơi hy vọng rằng tinh thần fair-play sẽ được đưa lên cao nhất, rằng 2 đội bóng mạnh mẽ nhất sẽ đại diện bảng A có mặt tại bán kết.