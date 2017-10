VCK U.19 quốc gia: Làm bóng đá từ gốc

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ U.19 QUỐC GIA 2016 * Thời gian: Từ 17 - 27.3.2016 * Địa điểm: Sân vận động 19 Tháng 8 và sân Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa - TP.Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. Ngày Giờ Sân MT Đội - Đội Ghi chú Thứ Năm 17.3 16 giờ 19 tháng 8 Khai mạc THTT 16 giờ 10 1 Sanatech Khánh Hoà - Becamex Bình Dương 18 giờ 15 2 Hà Nội T&T - An Giang Thứ Sáu 18.3 16 giờ 19 tháng 8 3 Viettel - PVF 18 giờ 15 4 Bình Định - QNK Quảng Nam Thứ Bảy 19.3 16 giờ 19 tháng 8 5 Becamex Bình Dương - Hà Nội T&T 18 giờ 15 6 An Giang - Sanatech Khánh Hòa Chủ Nhật 20.3 16 giờ 19 tháng 8 7 PVF - Bình Định 18 giờ 15 8 QNK Quảng Nam - Viettel Thứ Hai 21.3 15 giờ 30 19 tháng 8 9 Sanatech Khánh Hoà - Hà Nội T&T Trung tâm 10 Becamex Bình Dương - An Giang Thứ Ba 22.3 15 giờ 30 19 tháng 8 11 Viettel - Bình Định Trung tâm 12 PVF - QNK Quảng Nam Thứ Năm 24.3 16 giờ 19 tháng 8 13 BK1: Nhất A - Nhì B THTT Thứ Sáu 25.3 16 giờ 19 tháng 8 14 BK2: Nhất B - Nhì A THTT Chủ Nhật 27.3 16 giờ 19 tháng 8 15 CK: Thắng BK1 - Thắng BK2 THTT Trao giải