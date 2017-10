VCK U.20 World Cup 2017: Việt Nam ở cùng bảng với Pháp, Honduras và New Zealand

11 giờ 20

24 đội tham dự sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. U.20 Việt Nam nằm ở nhóm 4 cùng với Ecuador, Nam Phi, Iran, Guinea và Vanuatu. Nguyên tắc bốc thăm là không có nhiều hơn 1 đội cùng châu lục nằm chung bảng đấu. Vì vậy, U.20 Việt Nam sẽ không nằm ở bảng A và không gặp các đội Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran hay Saudi Arabia. Trước thềm lễ bốc thăm U.20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Trình độ của U.20 Việt Nam vẫn ở tầm thấp so với các đội tuyển tham dự vòng chung kết U.20 World Cup. Tôi chờ đợi đội tuyển sẽ ở vào một bảng đấu nhẹ nhàng nhất, bởi điều này sẽ tăng cơ hội cạnh tranh cho U.20 Việt Nam. Tuy nhiên, với đẳng cấp của sân chơi này thì nằm ở bảng đấu nào đối với chúng ta cũng là thử thách lớn. Điều quan trọng là các cầu thủ U.20 Việt Nam phải có chuẩn bị tốt và tự tin vào chính bản thân mình. Đây là lần đầu tiên U.20 Việt Nam dự World Cup nên mục tiêu chính vẫn là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Tôi mong toàn đội sẽ thể hiện tốt tinh thần, ý chí, tính kỷ luật cao nhất trong từng trận đấu, đồng thời tạo dựng hình ảnh đẹp của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường World Cup”. Phân nhóm bốc thăm ở U.20 World Cup 2017 Nhóm 1: Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Uruguay, Pháp, Mỹ, Đức Nhóm 2: Mexico, Argentina, New Zealand, Senegal, Nhật Bản, Costa Rica Nhóm 3: Zambia, Honduras, Anh, Saudi Arabia, Italia, Venezuela Nhóm 4: Ecuador, Nam Phi, Iran, Việt Nam, Guinea, Vanuatu Nguyên tắc bốc thăm - Có 4 hộp bốc thăm chứa tên các đội theo 4 nhóm đã phân loại nêu trên được dán nhãn từ 1 đến 4 - Có 6 hộp bốc thăm được dán nhãn từ Bảng A đến Bảng F. Mỗi hộp bốc thăm có 4 quả bóng chứa mã số 1, 2, 3, 4 của mỗi nhóm tương ứng - Bắt đầu bốc thăm lần lượt từ hộp bốc thăm số 1 và kết thúc ở hộp bốc thăm số 4 - Do là chủ nhà nên U20 Hàn Quốc được mặc định ở vị trí A1 (mã số 1 tại bảng A) - Không có nhiều hơn 1 đội cùng châu lục nằm chung một bảng. >> Việt Nam có thể rơi vào 'bảng tử thần' tại World Cup U.20