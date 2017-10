VCK U.21 Báo Thanh Niên 2016: HAGL muốn đá trận khai mạc

Sau khi BTC giải U.21 công bố thể thức và nguyên tắc bốc thăm xếp lịch thi đấu (vòng chung kết) VCK giải U.21 từ ngày 23.10 đến 2.11 trên sân Cẩm Phả và Cửa Ông (Quảng Ninh), có ý kiến đặt vấn đề sao không tách ĐKVĐ Hà Nội T&T, nhất bảng A, nằm ở bảng B (chủ nhà Than Quảng Ninh nằm ở bảng A) mà lại xếp 4 đội đầu bảng chia đều vào 2 bảng, lỡ đội ĐKVĐ vào cùng bảng với chủ nhà thì sao, ủy viên BTC giải, Trưởng ban Tổ chức thi đấu VFF giải thích: “Thực ra đối với giải trẻ, không thể cứng nhắc theo nguyên tắc cứ là chủ nhà thì ở một bảng và ĐKVĐ ở bảng còn lại, mà cần có sự khách quan và công bằng.

Bản thân đội ĐKVĐ cũng phải đá vòng loại như các đội khác nên không thể lấy thành tích quá khứ ra làm thước đo. Huống chi nếu chọn ĐKVĐ vào bảng đối xứng với chủ nhà sẽ khiến cơ hội của nhiều đội khác giảm đi vì thường tâm lý đa phần ngại đội chủ nhà, nếu tránh được thì việc phấn đấu vào bán kết sẽ thuận lợi hơn. Do vậy 4 đội đầu bảng vòng loại chia đều vào 2 bảng là hợp lý nhất”.

4 đội đầu bảng là Hà Nội T&T, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Long An và An Giang như vậy sẽ rải đều ra 2 bảng A và B, mang các mã số lần lượt là 2A, 3A và 1B, 2B vì chủ nhà Than Quảng Ninh đã mang mã số 1A.

HLV đội ĐKVĐ Hà Nội T&T Phạm Minh Đức nói: “Dĩ nhiên chúng tôi muốn ở bảng B hơn. Nhưng BTC đã công bố như vậy thì cứ để lá thăm hên xui. Gặp chủ nhà sớm cũng hay. Nhưng tôi biết Than Quảng Ninh chuẩn bị rất kỹ và kín tiếng nên sẽ không dễ dàng cho bất cứ đội nào rơi vào bảng này”. HLV Trần Ngọc Thái Tuấn của An Giang nhận xét: “Chúng tôi đứng nhì giải năm ngoái, sau Hà Nội T&T. Nếu được tách ra cùng với Hà Nội T&T thì tốt. Nhưng lỡ cả 2 đội rơi vào chung bảng với chủ nhà thì cũng phải chấp nhận. Nếu bảng A mà gồm 3 đội như vậy thì cuộc chiến sẽ vô cùng ác liệt”.

Dù nhiều đội lo ngại sẽ chung bảng chủ nhà nhưng HAGL lại không nghĩ thế. “Những đứa trẻ của bầu Đức” còn muốn được đá với Than Quảng Ninh trong trận khai mạc. Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau nói: “Với bóng đá trẻ được thi đấu cọ xát quan trọng hơn thành tích, nên gặp ai cũng vậy thôi. Vì vậy, nếu nằm ở bảng A cũng không vấn đề gì với chúng tôi. Thậm chí chúng tôi còn muốn và rất hy vọng sẽ mang mã số 2A để gặp chủ nhà ở trận khai mạc”.

