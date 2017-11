VCK U.21 Báo Thanh Niên 2017 sẽ có bảng tử thần

Lá thăm run rủi có thể sẽ đưa đến tình huống này vì căn cứ vào quy định của VFF thì các đội nhất và nhì bảng ở vòng loại sẽ không nằm cùng bảng ở vòng chung kết (VCK). Điều đó có nghĩa Sông Lam Nghệ An (SLNA - nhất bảng A) và Viettel (nhì A), PVF (nhất C) và Hoàng Anh Gia Lai (nhì C), Đồng Tháp (nhất D) và An Giang (nhì D) bắt buộc phải tách đều ra 2 bảng, vô hình trung Thừa Thiên-Huế (nhất B) đương nhiên sẽ phải nằm ở bảng B VCK (bảng B vòng loại không chọn được đội nhì vào VCK). Như vậy, việc bốc thăm sẽ bắt buộc có 2 đội đầu bảng sẽ rơi vào bảng A có chủ nhà. Có thể là SLNA và PVF (1) hay SLNA - Đồng Tháp (2) hoặc PVF - Đồng Tháp (3). Căn cứ vào 2 đội nhất bảng vào bảng của chủ nhà thì 2 đội nhì bảng tương ứng sẽ vào bảng B. Tương tự đội nhất bảng còn lại ở bảng B thì đội nhì bảng đó sẽ ở bảng A.

Trong cả 3 trường hợp trên kiểu gì bảng A của đội chủ nhà cũng sẽ là bảng tử thần vì tập hợp các đối thủ đều “nặng ký”. Nếu là trường hợp 1 thì bảng A sẽ có Becamex Bình Dương (BD), SLNA, PVF và An Giang. Trường hợp 2 sẽ là BD, SLNA, Đồng Tháp và HAGL, còn trường hợp 3 là BD, PVF, Đồng Tháp và Viettel. 4 đội bảng này trên lý thuyết sẽ được coi là mạnh hơn bảng còn lại. Gay cấn hơn nữa là họ rơi vào bảng có chủ nhà vốn năm nay có lực lượng đồng đều và khá mạnh nên 3 đội khác gần như sẽ phải “chạy đua” để tranh suất còn lại vào bán kết. Vì vậy, chắc chắn không đội nào muốn rơi vào bảng A sẽ hẹp cửa tranh chấp mà nằm ở bảng B có phần “nhẹ thở” hơn.

Ngoài sự hồi hộp dành cho buổi bốc thăm hôm nay, nét mới của VCK U.21 lần này được nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC, cho biết: “Đây sẽ là VCK chất lượng và hứa hẹn gay cấn nhất vì tập hợp khá đầy đủ các cầu thủ hay nhất trong lứa tuổi, bao gồm 12 cầu thủ dự World Cup U.20, 15 cầu thủ tham gia tuyển U.19, 7 cầu thủ được gọi vào tuyển U.23 và hơn 30 cầu thủ khác từng có mặt trong các đội U.23, U.20, U.19, U.16 trong những năm qua. Các cầu thủ trẻ sẽ thi thố tài năng để khẳng định mình theo phương châm mà BTC đã luôn đề ra là xanh sạch đẹp ở mọi giải đấu U.21.

Ngoài ra, lần đầu tiên VCK U.21 có sự tham gia của nhiều HLV ngoại như ông Andy Percce, Jason Brown của PVF, Chung Hae-seong của HAGL và sự có mặt chứng kiến từ đầu của HLV trưởng đội tuyển VN Park Hang-seo và Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede sẽ là động lực cho các đội chơi hay hơn, đẹp hơn, cống hiến nhiều bàn thắng cho người hâm mộ”.

VCK giải U.21 sẽ chính thức diễn ra vào chiều mai (28.11) lúc 18 giờ và trận đấu khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6, HTV Thể thao, BTV2, SCTV 15, các kênh VPF YouTube Media, Thanh Niên Media. Riêng trận đầu tiên ngày khai mạc lúc 15 giờ 45 và các trận vòng bảng mỗi ngày sau đó sẽ được trực tiếp đầy đủ từ 16 giờ và 18 giờ 30 trên truyền hình Thanh Niên, Facebook và YouTube Báo Thanh Niên.

Đăng Khoa