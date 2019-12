VCK U.23 châu Á: Jordan hội quân ở Malaysia chuẩn bị đụng độ Việt Nam

Tại VCK U.23 châu Á sắp tới, hành trình bảo vệ ngôi á quân của U.23 Việt Nam sẽ khó khan hơn rất nhiều so với hành trình giành vàng tại SEA Games 30 vừa qua. Nguyên nhân là do đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ thiếu vắng 3 trụ cột là Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Người đầu tiên do phải trở về phục vụ CLB chủ quản Heerenveen (Hà Lan) còn hai người sau do quá tuổi.