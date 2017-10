Vé AFF Cup 2014 dán tem hiệu ứng 3D

(TNO) Tại buổi họp báo trao đổi thông tin trước giải AFF Cup 2014 hôm qua, đại diện ban tổ chức đã công bố những chi tiết thú vị quanh chuyện chống nạn vé giả.

Norayol Chaisriprom, đại diện công ty sản xuất vé ThaiticketMarjor đang thuyết trình về cấu tạo của những chiếc vé tại AFF Cup 2014 - Ảnh: Minh Tú

Nhằm đảm bảo an ninh trong sự kiện, cũng như quyền lợi của các khán giả, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chỉ định đơn vị đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất vé là công ty ThaiticketMarjor. Ông Norayol Chaisriprom, đại diện công ty này cho biết, vé vào sân được in bằng những công nghệ hiện đại.

Theo ông Norayol: "Vé sử dụng giấy và công nghệ in nhiệt nên không thể tẩy xóa hay thay đổi các nội dung trên vé. Trên vé sẽ có 2 đặc điểm nhằm phần biệt với vé giả là tem chống giả Hologram với hiệu ứng 3D với thiết kế tinh xảo được in trực tiếp vào phần kiểm soát và các logo chìm được in bằng mực vô hình không thể nhìn thấy bằng mắt thường hay các loại đèn chiếu tia cực tím".

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng chia sẻ rằng ban tổ chức đã lường trước nạn quay vòng vé và đã có phương án khắc phục. Ông Hoài Anh chia sẻ: "Đại diện ban tổ chức đã tổ chức không dưới 5 cuộc họp nhằm tìm ra giải pháp tối ưu để đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu.

Tại AFF Cup năm nay khán giả vào sân sẽ phải trải qua 3 vòng kiểm tra an ninh. Vòng ngoài cùng vé được xé góc, tới vòng kiểm soát thứ 2 xé phần kiểm soát và soi mã vạch xác định vé giả ở cửa kiểm soát cuối cùng trước khi khán giả vào sân".



Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh - Ảnh: Minh Tú

"Để đảm bảo cho công tác kiểm tra an ninh được thực hiện tốt nhất, tránh gây phiền hà cho người hâm mộ, tôi khuyến cáo các khán giả hãy đến sân sớm khoảng 1 tiếng là hợp lý", ông Lê Hoài Anh khuyến cáo người hâm mộ.

Nhiều ý kiến cho rằng với 4 mệnh giá gồm 100 ngàn, 200 ngàn, 250 ngàn và 300 ngàn đồng là quá cao, tuy nhiên theo ông Lê Hoài Anh thì mức giá như vậy là hợp lý. "Vì chi phí tổ chức sự kiện lần này rất lớn, vì thế ban tổ chức đã họp bàn rất kỹ trước khi đưa ra quyết định về mức giá các loại vé để có thể bù đắp một phần chi phí mà vẫn đảm bảo người hâm mộ đủ khả năng mua vé vào sân", ông Lê Hoài Anh nói.

Như Quỳnh

