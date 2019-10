Vé chợ đen trận Việt Nam vs Malaysia ở đâu ra?

Kiểm soát an ninh sân Mỹ Đình bằng 30 máy quay trên khán đài VFF sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát với hơn 30 máy quay trên các khán đài sân Mỹ Đình để đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu giữa VN và Malaysia, đặc biệt là chống tình trạng chen lấn, sử dụng vé lậu, vé giả hoặc mang pháo sáng, vật cứng vào sân. Đây là một trong những phương án được tăng cường triển khai giữa VFF, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội và Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.