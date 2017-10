Vé thăng hạng phải đợi vòng cuối

Tâm điểm của vòng đấu 25 chiều nay đã dồn về sân Long Xuyên. Rất lâu rồi người dân đồng bằng sông Cửu Long mới sống trong không khí của một trận đấu quyết liệt không khoan nhượng, nơi những đội bóng láng giềng là A. An Giang và K. Kiên Giang chiến đấu sống còn với nhau để chen chân lên V.League.

Sự quyết liệt đã làm nên một trận cầu kịch tính cho đến những phút chót. Giành chiến thắng muộn màng nhưng K. Kiên Giang đã chứng tỏ được bản lĩnh hơn hẳn so với “người hàng xóm” A. An Giang không chỉ trong trận đấu này mà trong cả mùa giải. K. Kiên Giang xuất sắc hơn về những cá nhân trên sân, về tinh thần đồng đội và khả năng đứng vững trước khó khăn. Chiến thắng cuối cùng thuộc về K. Kiên Giang là xứng đáng và thầy trò HLV Lại Hồng Vân chỉ còn cách V.League đúng một bước chân.

Vì SQC. Bình Định cũng giành thắng lợi trên sân Thống Nhất trước TP.HCM để tiếp tục bám đuổi với khoảng cách 2 điểm, nên muốn chắc chắn thăng hạng ở vòng tới, K. Kiên Giang cần giành trọn 3 điểm trước TDC. Bình Dương. Đây là nhiệm vụ không mấy khó khăn nếu xét về thực lực của K. Kiên Giang trong mùa giải này.

SQC. Bình Định muốn nuôi hy vọng thăng hạng vòng đấu cuối buộc phải giành thắng lợi trước XSKT. Cần Thơ đồng thời chờ đợi K. Kiên Giang sảy chân trước TDC. Bình Dương. Trong trường hợp 2 đội bằng điểm nhau (SQC. Bình Định thắng còn K. Kiên Giang hòa vòng cuối), đội bóng đất Võ sẽ giành quyền đi tiếp vì hơn về chỉ số đối đầu trực tiếp.

Trở lại với diễn biến trên sân An Giang. Ngay từ phút thứ 6, kịch tính của trận đấu đã bắt đầu khi chủ nhà A. An Giang được hưởng quả phạt 11 mét. Trên chấm phạt đền Suleiman dễ dàng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nhưng chỉ đúng ở pha giao bóng sau đó, K. Kiên Giang cũng kiếm được quả phạt đền khi một hậu vệ A. An Giang để bóng chạm tay trong vòng cấm. Văn Thái sút chuẩn xác cân bằng tỷ số cho K.Kiên Giang.



Các cầu thủ A. An Giang buồn sau thất bại trước K. Kiên Giang - Ảnh: Khả Hòa

Đến phút 25, bàn thắng thứ 3 của trận đấu cũng đến từ một quả phạt đền. Trung vệ Alez để bóng chạm tay trong vòng cấm và đội trưởng Hải Thịnh của K .Kiên Giang không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-1. Thi đấu có phần lép vế hơn đội khách nhưng A. An Giang cũng bất ngờ có được bàn gỡ hòa ở phút 32. Thanh Tiến trong tư thế không người kèm đã đánh đầu thoải mái cân bằng tỷ số 2-2.

Trong khoảng thời gian cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, A. An Giang có nhiều pha hãm thành và Suleimen không ít lần uy hiếp khung thành K. Kiên Giang bằng những pha dứt điểm nguy hiểm. Đến phút 59, xô xát đã xảy ra giữa cầu thủ 2 đội sau một pha vào bóng theo kiểu “đấu võ đài” của cầu thủ 2 bên. Ban huấn luyện và lực lượng an ninh phải vào sân can thiệp. Trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút. Sau tình huống xô xát này, cả A. An Giang và K. Kiên Giang đều có một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ.

Trận đấu được định đoạt ở phút 74 khi K. Kiên Giang có bàn thắng thứ 3. Hải Anh nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi tung cú sút khiến hậu vệ A. An Giang lúng túng để bóng đập chân vào lưới. Đến phút 85, mọi nỗ lực của A. An Giang chấm dứt khi Suleiman phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội chủ nhà chỉ còn lại 9 người.



Đức Thiện ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho SQC. Bình Định - Ảnh: Bạch Dương

Ở các trận đấu còn lại, SQC. Bình Định giành chiến thắng trên sân Thống Nhất trước TP.HCM bằng các bàn thắng của Đình Long và Đức Thiện.

Cũng trên sân nhà, nhờ vào 2 bàn thắng của Orhie và Văn Thuận, TS.Quảng Nam đã đánh bại M.Nam Định với tỷ số 2-1.

Trên sân Bình Dương, Belibi và Hải Huy ghi bàn giúp Than Quảng Ninh đánh bại TDC. Bình Dương cũng với tỷ số 2-1.

Sài Gòn Xuân Thành hòa Đồng Nai 3-3 trên sân Quân khu 7. Ibrahim (2 bàn) và Moses là tác giả các bàn thắng của đội chủ nhà. Santana, Onome và Anh Tuấn lập công cho Đồng Nai.

Để thua XSKT. Cần Thơ với tỷ số 2-4, F.Tây Ninh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với M. Nam Định ở vòng cuối để giành quyền trụ hạng.



Nỗi buồn rớt hạng của các cầu thủ H. Huế - Ảnh: Khả Hòa

* Trong khi đó, dù rất nỗ lực trong giai đoạn cuối nhưng với chỉ 1 điểm có được trước Hà Nội, đội bóng cố đô H. Huế đã chính thức xuống hạng Nhì trước một vòng đấu.

Kết quả

An Giang – K.Kiên Giang: 2-3

TP.HCM – SQC.Bình Định: 1-2

TS.Quảng Nam – M.Nam Định: 2-1

Sài Gòn Xuân Thành – Đồng Nai: 3-3

H.Huế - Hà Nội: 0-0

XSKT.Cần Thơ – F.Tây Ninh: 4-2

TDC.Bình Dương – Than Quảng Ninh: 1-2

Anh Kiệt - Sơn Tùng