Vé trận Sài Gòn FC - V.Hải Phòng vẫn được bán rộng rãi

(TNO) Căn cứ theo điều luật "được kháng cáo trong vòng 7 ngày", CLB Sài Gòn FC vừa ra thông báo sẽ bán vé vào cửa trận gặp V.Hải Phòng ngày 4.2.

>> CĐV Hải Phòng thất vọng vì bị vạ lây

>> Sân Thống Nhất bị phạt treo 1 trận

>> An ninh được siết chặt



Sự cố hai nhóm CĐV Sài Gòn FC và Thanh Hóa gây náo loạn ở Cúp Quốc gia ngày 29.1 đã khiến sân Thống Nhất bị "treo sân" 1 trận - Ảnh: Khả Hòa

Ngay trong tối 2.2, ban lãnh đạo đội Sài Gòn FC đã gửi văn bản khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại và Ban Kỷ luật VFF về quyết định "treo sân" Thống Nhất một trận do sự cố hai nhóm cổ động viên (CĐV) Sài Gòn FC và Thanh Hóa gây náo loạn ở Cúp Quốc gia ngày 29.1.

Căn cứ vào nội dung “được kháng án trong vòng 7 ngày” của bản án kỷ luật áp dụng với sân Thống Nhất và CLB Sài Gòn FC, đội bóng của "bầu" Thụy đã lấy đó làm cơ sở để quyết định vẫn tiếp tục bán vé vào sân.

Năm nay Sài Gòn FC tự túc bán vé chứ không ký hợp đồng với Ban tổ chức sân Thống Nhất như năm trước. Bán vé là một trong những hoạt động mang lại doanh thu, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp của một đội bóng. Chính vì vậy, Sài Gòn FC đã chủ động trong vấn đề này. Việc kháng án để giành lại quyền bán vé trận gặp V.Hải Phòng được Sài Gòn FC rất chú trọng.

Phó chủ tịch Sài Gòn FC, ông Võ Thái Lâm, cho biết: “Sự cố trận Sài Gòn FC - Thanh Hóa chỉ là do một số CĐV quá khích phản ứng do có sự khiêu khích của đội khách. Sự cố đã được ngăn chặn kịp thời. Đội Thanh Hóa đã được bảo vệ ra về an toàn. Việc xe của đội Thanh Hóa bị tấn công diễn ra ngoài sân nên cấm chúng tôi bán vé vào trong sân là vô lý. Hơn nữa, trong văn bản kỷ luật cho phép kháng án trong vòng 7 ngày. Trận đấu với V.Hải Phòng nằm trong thời hạn kháng án nên không thể cấm chúng tôi bán vé vào sân”.

Trả lời giới truyền thông, Trưởng ban tổ chức (BTC) giải Trần Duy Ly đã cho biết trong trường hợp Sài Gòn FC kháng cáo thì án kỷ luật sẽ được áp dụng sang trận đấu khác. Như vậy, kế hoạch bán vé bình thường của Sài Gòn FC gần như chắc chắn sẽ được chấp nhận.

Để chuẩn bị cho trận đấu được dự đoán sẽ căng thẳng này, Sài Gòn FC và ban tổ chức sân Thống Nhất đã sớm bàn bạc kế hoạch bảo đảm an ninh. Dự kiến số lượng nhân viên an ninh sẽ tăng từ 70 lên 250. Sân Thống Nhất sẽ được bảo đảm an toàn từ vòng trong cho đến vòng ngoài.

Trận đấu với Thanh Hóa vừa qua, sự cố CĐV quá khích ném đá đã xảy ra ở bên ngoài sân. Chính vì vậy, trong trận đấu gặp V.Hải Phòng sắp tới, ban tổ chức trận đấu đã đặc biệt lưu ý đến tình huống này và sẽ có sự ngăn chặn mạnh khi có dấu hiệu bất thường.

Anh Tuấn