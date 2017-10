Vé trận VN - Singapore: Trên 1 triệu đồng/cặp

>> Indonesia tiễn Thái Lan khỏi AFF Cup 2010

Do tính chất căng thẳng của trận đấu, chỉ có thắng VN mới đi tiếp nên từ 8 giờ 15 phút sáng nay tại hai điểm bán vé chính ở sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy đã tấp nập, rôm rã hơn so với hai trận đầu.

Tại sân Hàng Đẫy, chỉ có dân phe vé đứng ngồi nhốn nháo suốt dọc phố Trịnh Hoài Đức chào mời. Hai cặp vé khán đài A (tầng 5) có giá 1,2 triệu đồng, trong khi giá gốc là 80.000 đồng/chiếc.

Trong khi giá vé tại khán đài B, tầng 2, lối vào các cửa từ 1 - 4 (khu vực nhìn vào giữa sân bóng) được bán với giá 1,1 triệu đồng cho một cặp vé, trong khi giá vé gốc là 100.000 đồng/chiếc. Còn vé tại các khán đài C, D (có mệnh giá 50.000 đồng và 80.000 đồng/vé) được cò vé bán với giá từ 300.000 - 400.000 đồng/cặp.

Tại sân Mỹ Đình, đếm sơ qua cũng thấy có hơn ba chục cò vé từ hai tỉnh Nam Định, Hải Phòng theo ô tô lên làm ăn. Ngoài lượng cò vé hùng hậu, hai ba quầy vé của các phe vé tư nhân là dân Hà Nội cũng được mọc lên và có rất đông người hâm mộ tới hỏi mua vé trận sinh tử này.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, giá vé đắt, đội giá gấp nhiều lần so với mệnh giá vé được in, nhưng để người hâm mộ có được một đôi vé đẹp tại khán đài A, B tại thời điểm này là không hề dễ dàng. Hiện tại, vé chợ đen còn chủ yếu ở hai khán đài C và D, khán đài hai đầu cầu môn.

Trước đó, ít người hâm mộ muốn mua vé, nhưng tới sáng nay, nhiều người phải "bấm bụng" mua đỡ không tìm được vé, hoặc giá vé các khán đài khác quá cao.



Người hâm mộ không muốn bỏ qua cơ hội để ủng hộ cho đội tuyển VN

Nhiều người đành bấm bụng mua vé khán đài C, D

Trước cảnh giá vé trận tuyển Việt Nam gặp Singapore quá cao, đã có không ít người dân chấp nhận việc bán đi những tấm vé đã mua, hoặc được cho để theo dõi trận đấu qua màn ảnh. Anh N.K.T (làm việc phố Thái Hà, Đống Đa) cười tươi chia sẻ: “Mình cùng một cậu bạn ở cơ quan mua được 4 cặp vé xem trận này ở khán đài B với giá gốc 100.000 đồng/vé, định tối nay rủ anh em đi xem, nhưng sáng ra nghe ngóng thấy giá vé sốt quá nên quyết định bán. Khi mang ra sân Mỹ Đình, chưa kịp phát giá đã có một bác đi ô tô trả mình đúng 5 triệu cho bốn cặp vé… số tiền này gần bằng nửa tháng lương của mình”.

Đồ cổ động sẵn sàng

10 giờ 45 phút sáng nay, chúng tôi đến phố Hàng Bông (nơi các bạn sinh viên lấy các mặt hàng như cờ, hình can ngôi sao, băng rôn), bà Nguyễn Thị Tình, chủ một cơ sở cho biết, ngay từ tối qua, một loạt sinh viên các trường ĐH như Văn hóa, Xây dựng, Kinh tế… đã gọi điện hoặc tới tận nơi để đặt tiền cọc, hẹn đầu giờ chiều mùng 8 tới lấy hàng.



Các đại lý kinh doanh đồ, hàng cổ vũ trên Phố Hàng Bông

Trên phố Hàng Bông, Nguyễn Tiến Hùng, sinh viên năm 3 trường ĐH Giao thông vận tải kể: “Sáng ra sân thấy có rất nhiều người mua vé xem nên ngay lập tức em gọi điện huy động các bạn cùng khóa vay mượn tiền của người thân lên đây mua đồ hàng này để chiều ra sân bán cho người hâm mộ”.

Hùng cho biết thêm, trận đầu gặp Myanmar nhóm Hùng bán được cả thảy 150 đồ các loại. Giá gốc một cái đề can dán mặt mua trên Hàng Bông là 2.500 đồng, ra sân bán 5.000 đồng. Trong khi các loại cờ đều bán cao so với giá gốc từ 10.000 đồng tới 15.000 đồng/cái.

Trong khi đó, dịch vụ tô vẽ biểu tượng chiến thắng, hình cờ lên mặt người hâm mộ cũng được các bạn sinh viên khối các trường Mỹ thuật, Kiến trúc lên kế hoạch… Giá công cho mỗi lần tô vẽ là 10.000 đồng. Và tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn đợi giờ bóng lăn, chờ đợi chiến thắng của đội tuyển VN trong trận cầu quyết định tối nay.

VN ở thế kèo trên Theo đánh giá của các nhà cái, chủ nhà VN vẫn ở tư thế kèo trên so với đối thủ "kỵ giơ" Singapore. Đội tuyển VN được các nhà cái ra kèo chấp Singapore nửa trái, đá đồng tiền. Tỉ lệ dự đoán tổng số bàn thắng (tài, xỉu) ở trận này khá khiêm tốn, ở mức: 2,5 trái. Nhà cái đánh giá đây là trận đấu quyết định nên chắc chắn sẽ cân sức và ít bàn thắng. Trong khi đó, Philippines cũng được cho là nhỉnh hơn so với Myanmar khi ở kèo trên, chấp đồng banh, nửa trái, ăn 8. (Trùng Dương)

Bài, ảnh: Hà An